  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Tribu nativo americana agradece a Billie Eilish por sus palabras

La cantante Billie Eilish se pronunció en contra de ICE y el Gobierno de Estados Unidos.

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 09:56 -
  • Agencia EFE
Tribu nativo americana agradece a Billie Eilish por sus palabras

"Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE. Es lo único que quiero decir", dijo Billie Eilish en la pasada gala de los premios Grammy.
Los Ángeles.

La tribu nativa americana Tongva, originaria de Los Ángeles, dijo estar agradecida por el mensaje que la cantante Billie Eilish dio en su discurso de aceptación en los premios Grammy en el que aseguró que “nadie es ilegal en tierra robada”, según informó el Daily Mail.

Eilish ganó este domingo el Grammy a mejor canción del año por 'WILDFLOWER' y aprovechó el momento para criticar al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE. Es lo único que quiero decir", dijo Eilish.

"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", añadió la cantante californiana.

El mensaje de Eilish desató una lluvia de aplausos en la ceremonia pero también críticas desde el lado conservador, como el de Eric Daugherty, reportero de Florida’s Voice, que acusó a la artista de tener una mansión de 3 millones de dólares ubicada en "tierras ancestrales", que una vez pertenecieron a la tribu Tongva, que habita en la cuenca de Los Ángeles.

@tylermoody1 NO ONE IS ILLEGAL ON STOLEN LAND🤎🦅 #fyp #indigenous #nativetiktok #sobertiktok #toronto ♬ Stadium Pow Wow - The Halluci Nation

Al respecto, un portavoz de la tribu Tongva dijo al Daily Mail que la artista no se puso en contacto con la tribu ni antes ni después de hacer sus declaraciones, pero agradeció que le diera luz a esta problemática.

“Valoramos que las figuras públicas den visibilidad a la verdadera historia de este país", dijo el portavoz que no fue identificado.

Explicó que la tribu se puso en contacto con Eilish para expresarle su agradecimiento y solicitarle que "en futuras conversaciones” se haga referencia explícita a la tribu para que el público comprenda que la cuenca de Los Ángeles sigue siendo territorio de los Gabrieleno Tongva.

La frase 'Nadie es ilegal en tierra robada' ha sido usada por varios colectivos como CHNGE que defienden a los inmigrantes.

La artista no se ha referido sobre el mensaje de la tribu hasta el momento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias