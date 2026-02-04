Tribu nativo americana agradece a Billie Eilish por sus palabras

Los Ángeles.

La tribu nativa americana Tongva, originaria de Los Ángeles, dijo estar agradecida por el mensaje que la cantante Billie Eilish dio en su discurso de aceptación en los premios Grammy en el que aseguró que “nadie es ilegal en tierra robada”, según informó el Daily Mail.

Eilish ganó este domingo el Grammy a mejor canción del año por 'WILDFLOWER' y aprovechó el momento para criticar al Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

"Nadie es ilegal en tierra robada... Que se joda el ICE. Es lo único que quiero decir", dijo Eilish.

"Ahora mismo es muy difícil saber qué decir y qué hacer. Pero me siento muy esperanzada en este lugar. Tenemos que seguir luchando, alzando la voz y protestando porque nuestras voces de verdad importan. Las personas importan", añadió la cantante californiana.

El mensaje de Eilish desató una lluvia de aplausos en la ceremonia pero también críticas desde el lado conservador, como el de Eric Daugherty, reportero de Florida’s Voice, que acusó a la artista de tener una mansión de 3 millones de dólares ubicada en "tierras ancestrales", que una vez pertenecieron a la tribu Tongva, que habita en la cuenca de Los Ángeles.