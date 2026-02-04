El romance gay de la exitosa serie 'Heated Rivalry' llega a Latinoamérica

Dos jugadores de hockey enfrentados en la pista pero amantes fuera de ellas: con esta sencilla trama y una buena dosis de escenas de sexo, 'Heated Rivalry' ('Más que rivales'), una serie canadiense, ha conquistado seguidores en todo el mundo y esta semana llega por fin a Latinoamérica rodeada de una enorme expectación.

HOCKEY, INTIMIDAD Y SECRETOS

El proyecto está firmado por el director y actor canadiense Jacob Tierney, conocido por 'Letterkenny' y otra serie de hockey 'Shoresy'. La historia forma parte de 'Game Changers' (2018), una saga de novela romántica escrita por Rachel Reid que también ha visto como sus obras saltaban a la fama de la noche a la mañana.

El éxito para 'Más que rivales' ha sido inesperado especialmente entre el público femenino. La serie sigue la relación durante 8 años entre Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos superestrellas mundiales de hockey que al principio solo tienen una relación sexual, pero que con el paso del tiempo, se convierte en algo más.

"Creo que las mujeres están, tanto en la vida real como en la cultura, expuestas constantemente a la violencia sexual. Ver cosas como esta, que en última instancia son representaciones de la vulnerabilidad masculina, puede ser muy refrescante" señaló Tierney en una entrevista con Variety sobre las numerosas fans de la serie.

La primera temporada de 'Heated Rivalry' ('Más que rivales') -seis episodios- ha cosechado millones de fans en los países en que se han estrenado: Canadá -es la serie más vista de 2025 de Crave, la plataforma en la que se estrenó-, Estados Unidos y Australia -países a los que llegó a través de HBO Max-.

Tras ser estrenada en Canadá el 19 de noviembre, Crave y HBO Max anunciaron el 12 de diciembre que habría una segunda temporada, que se comenzará a grabar pronto.