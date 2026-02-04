Channing Tatum publica imágenes desde el hospital, ¿qué le pasó?

Channing Tatum, 45 años, compartió imágenes desde el hospital luego de someterse a una cirugía de hombro. El martes 3 de febrero, el actor publicó una fotografía en Instagram desde su cama hospitalaria, mientras se preparaba para entrar al quirófano debido a un “hombro separado”.

En la imagen, en blanco y negro, se observa a la estrella de Magic Mike recostado en la cama, vestido con una bata y un birrete de hospital. “Otro día más. Otro reto. Este va a ser difícil. Pero bueno. Vamos a por ello”, escribió el actor en la publicación.

Tatum recibió mensajes de apoyo en la sección de comentarios, entre ellos el de su novia, Inka Williams, modelo australiana, quien escribió: “Lobo feroz nos insultaron”.

Posteriormente, el actor explicó con más detalle el motivo de su hospitalización a través de sus Historias de Instagram. En una primera publicación, compartió una radiografía de la parte superior de su brazo y del hombro, donde se podían apreciar dos huesos rotos. “Hombro separado”, escribió junto a la imagen.

En una segunda fotografía, ya posoperatoria, mostró la misma zona tras la intervención quirúrgica. “Hombro atornillado. ¡Genial!”, escribió, acompañado de la radiografía en la que se observa un tornillo de gran tamaño que mantiene unidos los huesos.

Tatum no reveló cómo ocurrió la lesión. Sin embargo, el actor es conocido por realizar muchas de sus propias acrobacias en sus películas. En septiembre pasado, la estrella de Roofman declaró a Variety que había sufrido una lesión mientras filmaba Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2026.

El medio informó que Tatum acudió a la entrevista cojeando y que su doble tuvo que encargarse de varias de las escenas más exigentes de la película. Además, el actor tuvo que someterse a fisioterapia intensiva debido a una lesión en la pierna.

“Tuvimos muchísimas más filmaciones”, dijo Tatum a Variety, incluida una escena de “gran pelea” con su coprotagonista Robert Downey Jr., quien interpreta al Doctor Doom.

“No se trata del dolor que siento en este momento”, continuó Tatum sobre su lesión. “Se trata de saber que no puedo retractarme. Y ahora sé cómo serán los próximos seis meses de mi vida... Simplemente odio envejecer. En mi mente, literalmente todavía tengo 30 años; 26, para ser honesto”.