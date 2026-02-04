"Escenas": El esperado regreso de Sin Bandera a los escenarios

El dúo romántico más emblemático del pop en español, Sin Bandera, vuelve a conquistar corazones con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, “Escenas”, disponible a partir del jueves 5 de febrero.
La nueva producción marca el inicio de una etapa renovada en la carrera de Leonel García y Noel Schajris, quienes además confirmaron su esperado "Escenas Tour 2026", con dos fechas en Honduras: el 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.
Un álbum que conecta con la vida
En una conferencia virtual que el dúo tuvo en México y donde Diario La Prensa fue participe, los artistas hablaron de cómo su separación, del 2008 al 2015, permitió un aprendizaje individual y crecimiento creativo.
Su retorno a Sin Bandera se basa en la música, representando un río que fluye hacia un océano de experiencias, afectando tanto a ellos como a su público.
“Escenas” reúne diez temas que retratan momentos y emociones universales, transformados en canciones con la sensibilidad característica del dúo.
El disco fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, y contó con la colaboración de músicos de talla mundial como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson), y Todd Lombardo (Kacey Musgraves), entre otros.
El focus track es “Nunca”, una pieza que refleja el dolor del primer desamor y la transformación que surge de él. Antes, Sin Bandera ya había adelantado “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, sencillo que alcanzó el #1 en la radio pop mexicana, reafirmando su vigencia y conexión con el público latino.
“Escenas” nace inspirado en esos momentos, experiencias y situaciones que marcan la vida de una persona y que, desde la sensibilidad lírica del dúo, se convierten en canciones que conectan profundamente con su audiencia.
El "Escenas Tour 2026" arrancó en Argentina con fechas agotadas y continuará por Sudamérica, México, Estados Unidos y Centroamérica.
Honduras será parte de este recorrido con dos noches que prometen emoción, nostalgia y nuevas canciones que se suman al legado del dúo.
El dúo se presentará el 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa, en conciertos presentados por Conciertos BAC y producidos por CR Entertainment y Conciertos Honduras.
Los boletos ya están disponibles en eticket.hn y en kioscos autorizados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los clientes BAC podrán acceder a descuentos y facilidades de pago.
“Producir nuevamente a Sin Bandera en Honduras es muy especial, porque fue uno de los primeros espectáculos internacionales que realizamos en el país. Hoy regresamos con una propuesta más sólida y con el compromiso de brindar experiencias inolvidables para el público, con una producción de alto nivel tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa”, expresó Erik Vega, representante de CR Entertainment, mediante un comunicado de prensa.
Con dos Latin Grammy, múltiples nominaciones y más de 12 billones de streams en plataformas digitales, Sin Bandera sigue siendo la banda sonora de millones de historias de amor alrededor del mundo. Su regreso a Honduras promete dos noches memorables que quedarán grabadas en la historia del pop en español.