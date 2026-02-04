"Escenas": El esperado regreso de Sin Bandera a los escenarios

San Pedro Sula, Cortés.

El dúo romántico más emblemático del pop en español, Sin Bandera, vuelve a conquistar corazones con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, “Escenas”, disponible a partir del jueves 5 de febrero.

La nueva producción marca el inicio de una etapa renovada en la carrera de Leonel García y Noel Schajris, quienes además confirmaron su esperado "Escenas Tour 2026", con dos fechas en Honduras: el 30 de abril en Expocentro, San Pedro Sula, y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.

Un álbum que conecta con la vida

En una conferencia virtual que el dúo tuvo en México y donde Diario La Prensa fue participe, los artistas hablaron de cómo su separación, del 2008 al 2015, permitió un aprendizaje individual y crecimiento creativo.

Su retorno a Sin Bandera se basa en la música, representando un río que fluye hacia un océano de experiencias, afectando tanto a ellos como a su público.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Escenas” reúne diez temas que retratan momentos y emociones universales, transformados en canciones con la sensibilidad característica del dúo.

El disco fue producido por Áureo Baqueiro y Daniel “Vago” Galindo, y contó con la colaboración de músicos de talla mundial como Aaron Sterling (John Mayer, Taylor Swift), Mark Hill (Keith Urban, Kelly Clarkson), y Todd Lombardo (Kacey Musgraves), entre otros.

El focus track es “Nunca”, una pieza que refleja el dolor del primer desamor y la transformación que surge de él. Antes, Sin Bandera ya había adelantado “¿Qué Culpa Tiene Ella?”, sencillo que alcanzó el #1 en la radio pop mexicana, reafirmando su vigencia y conexión con el público latino.