Miel San Marcos canta este sábado en Santa Rosa de Copán

San Pedro Sula, Cortés.

Santa Rosa de Copán se prepara para un noche de adoración con Miel San Marcos.

La reconocida banda cristiana se presentará este sábado 7 de febrero de 2026 en el Estadio Sergio Antonio Reyes ubicado en el barrio Miraflores, en un evento gratuito que promete reunir a miles de personas en una noche de adoración y música.

El concierto, programado para iniciar a las 6:00 p.m., forma parte de la gira internacional de la agrupación guatemalteca, que ha conquistado escenarios en América y Europa con su mensaje de fe y unidad.

“Nuestro anhelo es que cada corazón en Santa Rosa de Copán experimente la presencia de Dios a través de la música”, expresaron los hermanos Morales, fundadores de la banda.

Los invitados a este evento son el pastor hondureño Douglas Urquía y el evangelista estadounidense, Jeason Cattell.

"Tenemos el privilegio en nuestra ciudad, Santa Rosa de Copán, de contar, con la llegada de Miel San Marcos. Es un grupo cristiano realmente inspirados por el Espíritu de Dios, que es el que hace y encuentra a los verdaderos adoradores en espíritu, para poder exaltar el nombre de Jesús. Creo que es una gran oportunidad para nuestra ciudad, Santa Rosa de Copán, para que todo el pueblo de Occidente y Santa Rosa de Copán se venga para el estadio. Es una oportunidad donde Dios va a orar milagrosamente", declaró Urquía en redes sociales.

El domingo 8, la agrupación chapina se presentarán en Esquipulas, Guatemala para después irse a una gira por España. El 20 de este mes estarán en Terrenife, el 21 en Tarragona, el 22 en Valencia, el 27 en Zaragoza, el 28 en Madrid y el 1 de marzo en Barcelona. Ese mismo mes, pero el día 14, llegan a El Salvador, el 20 a San Bernardino, California y el 21 en San Diego, California en Estados Unidos.

Miel San Marcos, fundada en el año 2000 en Guatemala por los hermanos Josh, Luis y Samy Morales, es una de las bandas de música cristiana contemporánea más influyentes de Latinoamérica.

Son reconocidos por éxitos como "Increíble" junto a Evan Craft, celebran 25 años de trayectoria en 2025 con giras internacionales y nuevos álbumes como "Dios de Generaciones".