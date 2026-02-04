¿Cuánto ganará Bad Bunny por su show en el medio tiempo del Super Bowl?

Mientras que Bad Bunny se prepara para tomar el escenario en el medio tiempo del Super Bowl LX, muchos fanáticos pudieran estar preguntándose sobre el pago por una de las presentaciones musicales más vistas por televisión.

La respuesta le podría sorprender. Al igual que otros artistas que se han presentado anteriormente, Bad Bunny no recibirá compensación monetaria además de una modesta cantidad que requiere la unión.

Al igual que previos artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, el puertorriqueño no recibirá un pago tradicional por una presentación.

La NFL pudiera cubrir costos de viaje para los artistas, pero mantiene su tradición de mucho tiempo de no pagarle a los artistas por sus presentaciones antes del partido o durante el medio tiempo, solo una compensación requerida por la unión.

Bajo acuerdo de la unión, la cantidad típica es de alrededor de $1,000 por día para prácticas y el día de la presentación. Eso significa que no se pagan cantidades exuberantes por artistas de renombre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Aunque el valor real de la presentación del medio tiempo en el Super Bowl consiste en su visibilidad sin precedentes. La presentación de 2024 de Usher atrajo a una audiencia masiva, continuando la tendencia después de Rihanna en el 2023, presentación que atrajo a 115 millones de espectadores.

Para los artistas, la visibilidad típicamente se traduce en incremento en ventas de su música y números en streaming. Bad Bunny no es un extraño en el escenario del Super Bowl, ya que se presentó anteriormente al lado de Jennifer López y Shakira en el juego del 2020.

Mientras que los artistas no reciben compensación directa, los costos de producción del show de medio tiempo son sustanciales. Recientes presentaciones han andado en el rango de $10-20 millones, cubriendo todo lo que incluye la elaborada plataforma, desde diseño hasta fuegos pirotécnicos.

La NFL se encarga de la mayoría de los gastos de esas producciones, aunque algunos de los artistas, tales como The Weeknd, han dicho que contribuyeron con su propio dinero para ayudar a cubrir el cargo masivo.

Bad Bunny, uno de los artistas que más buscan en stream en el mundo, encabeza el show de medio tiempo este 2026 en un momento cumbre en su carrera.