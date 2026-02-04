Ricky Martin dedica emotiva carta a Bad Bunny

Puerto Rico.

“Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde viernes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que haz alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”, agregó. “Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico ”.

“ Benito , hermano, verte ganar tres premios Grammy , uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, escribió Martin en su misiva, de la que compartió una captura de pantalla en sus stories de Instagram.

Y tras esto, el ícono del pop publicó una sentida carta abierta en el periódico puertorriqueño El Nuevo Día titulada “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, exaltando a su colega y compatriota.

El cantante Ricky Martin ha compartido su emoción por el logro de su compatriota Bad Bunny en los Grammys el pasado domingo, cuando el artista de música urbana se alzó con tres premios que incluyeron álbum del año por Debí Tirar Más Fotos , un hecho histórico ya que se convirtió en el primer disco completamente en español en obtener este galardón.

Un hito

Bad Bunny hizo historia el pasado domingo con el primer álbum completamente en español en ganar el Grammy al álbum del año. Debí Tirar Más Fotos, que pasó cuatro semanas en el No. 1 del Billboard 200 y suma 50 semanas en la cima de la lista Top Latin Albums también ganó mejor álbum de música urbana. Y su canción “EoO” obtuvo el premio a la mejor interpretación de música global.

Martin — quien hizo su lanzamiento al mercado anglosajón a finales de los años 90 con el éxito No. 1 del Hot 100 “Livin’ La Vida Loca” — continuó su carta celebrando a Benito por no sucumbir a las exigencias de la industria de “suavizar el español o esconder la identidad” para poder llegar a ser un artista global. Confesó que se le hizo “un nudo en la garganta” al verlo levantar sus premios en la ceremonia del domingo.

“Lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños aplazados”, agregó en referencia al discurso de Bad Bunny al recibir el gramófono al mejor álbum de música urbana, en el que criticó a ICE e hizo un llamado a evitar el odio y actuar siempre “con amor”.

“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad”, concluyó Martin. “Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.

Bad Bunny se prepara para protagonizar otro momento histórico este fin de semana. El domingo 8 de febrero será el primer artista que canta totalmente en español que encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, el máximo evento deportivo en los Estados Unidos.