Claire Foy, actriz de "The Crown", revela que superó una fuerte infección parasitaria

Claire Foy luchó en secreto contra una infección parasitaria "repugnante" durante cinco años.

La estrella de la serie "The Crown", quien cree haber contraído el parásito durante un viaje a Marruecos, se vio obligada a dejar la cafeína mientras luchaba por combatir la infección que le duró años.

"Seguía perdiendo peso y no sabía qué estaba pasando", dijo en el episodio del martes del podcast "Table Manners With Jessie and Lennie Ware". "Pensaba: 'Me lo estoy comiendo todo'. Tenía muchísima hambre".

Cuando la presentadora Jessie Ware le preguntó si le habían diagnosticado la infección mediante un análisis de sangre o heces, Claire Foy respondió: "Sí, qué asco".

Las infecciones parasitarias son enfermedades causadas por organismos que se alimentan de otros seres vivos. Pueden causar fiebre, fatiga, síntomas intestinales, erupciones cutáneas o síntomas neurológicos, según explican en la Clínica Cleveland.

“El médico me dijo que era asqueroso, absolutamente repugnante. Es repugnante”, continuó la dos veces ganadora del Emmy, señalando que cree haber vivido con la infección durante “al menos cinco años”.