Claire Foy, actriz de "The Crown", revela que superó una fuerte infección parasitaria

Claire Foy luchó en secreto contra una infección parasitaria "repugnante" durante cinco años.
La estrella de la serie "The Crown", quien cree haber contraído el parásito durante un viaje a Marruecos, se vio obligada a dejar la cafeína mientras luchaba por combatir la infección que le duró años.
"Seguía perdiendo peso y no sabía qué estaba pasando", dijo en el episodio del martes del podcast "Table Manners With Jessie and Lennie Ware". "Pensaba: 'Me lo estoy comiendo todo'. Tenía muchísima hambre".
Cuando la presentadora Jessie Ware le preguntó si le habían diagnosticado la infección mediante un análisis de sangre o heces, Claire Foy respondió: "Sí, qué asco".
Las infecciones parasitarias son enfermedades causadas por organismos que se alimentan de otros seres vivos. Pueden causar fiebre, fatiga, síntomas intestinales, erupciones cutáneas o síntomas neurológicos, según explican en la Clínica Cleveland.
“El médico me dijo que era asqueroso, absolutamente repugnante. Es repugnante”, continuó la dos veces ganadora del Emmy, señalando que cree haber vivido con la infección durante “al menos cinco años”.
@harpersbazaaruk “It was a very, very interesting and strange job because I did feel transformed into another human being in a way that doesn’t happen as often,” says Bazaar UK cover star #ClaireFoy on her role as Queen Elizabeth II in #TheCrown ♬ original sound - bazaaruk
Para librarse del parásito, Claire Foy comenzó una dieta estricta que incluía eliminar la cafeína para no tener que tomar antibióticos.
Foy admitió que dejar la cafeína no fue fácil, ya que solía beber “al menos 15 tazas de té al día” junto con dos cafés, pero decidió eliminarla definitivamente de su dieta incluso después de que el parásito hubiera sido tratado eficazmente.
Otros casos similares
Por otro lado, dos estrellas de “Real Housewives”, Brandi Glanville y Vicki Gunvalson, también afirmaron haber contraído infecciones parasitarias en Marruecos, aunque sus síntomas se manifestaron de forma muy diferente a los de Foy.
Glanville sufrió una desfiguración facial, mientras que Gunvalson compartió que continuó sintiéndose “perezosa” más de dos años después de su viaje a Marruecos y que experimentaba hinchazón y fatiga constante.
“No hago del dos. Es muy difícil para mí. A lo mejor una vez a la semana, como mucho. Sale una bolita. Nada más”, dijo en el programa “Jeff Lewis Live” de SiriusXM en julio de 2025.
Afirmó que, tras empezar un tratamiento de colon, le dijeron que tenía el intestino lleno de parásitos y que toma ivermectina dos veces al mes para eliminarlos.