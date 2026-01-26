  1. Inicio
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación

Medios internacionales informaron la separación de Bella Hadid y Adán Bañuelos, quienes mantenían una relación desde hace más de dos años.

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 17:39 -
  • Redacción web
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
1 de 10

La modelo Bella Hadid y el vaquero profesional Adán Bañuelos rompieron después de dos años de noviazgo, según informaron varios medios.

 Foto Shutterstock
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
2 de 10

La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez en octubre de 2023, tres meses después de que E! News confirmara la ruptura de Hadid con su exnovio, Marc Kalman.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
3 de 10

En ese momento, Bella, de 29 años, y Adán, de 36, aparentemente hicieron pública su relación durante una salida en Fort Worth, Texas, donde compartieron un beso y se tomaron de la mano mientras paseaban por el histórico distrito de los corrales de la ciudad.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
4 de 10

Poco después de esa aparición pública, Bella Hadid hizo oficial el romance en Instagram al compartir un carrusel de fotos publicado en febrero de 2024.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
5 de 10

La publicación, que mostraba imágenes del cumpleaños número 27 del fundador de Orebella, incluía una instantánea de la pareja luciendo sombreros de vaquero negros a juego mientras se alejaban de la cámara, así como un GIF en el que ambos se inclinaban para darse un beso.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
6 de 10

Más tarde ese mismo año, Bella Hadid y Adán Bañuelos hicieron un cameo sorpresa en un episodio de diciembre de 2024 de la serie Yellowstone.
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
7 de 10

En el capítulo, Hadid interpretó a la novia de Travis Wheatley, personaje de Taylor Sheridan, creador de la producción. Bañuelos apareció junto a la modelo en una escena en la que ambos jugaban al strip póker.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
8 de 10

A medida que la relación avanzaba fuera de la pantalla, Hadid admitió que formar una familia se había convertido en una prioridad cada vez mayor. “Pienso en mi familia”, declaró a la revista Vogue británica en mayo. “Estoy deseando ser madre”.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
9 de 10

No obstante, señaló que su deseo de tener hijos tenía prioridad sobre el matrimonio. “Nunca crecí pensando: ‘Ay, tengo esta visión del matrimonio’”, explicó al medio. “Tengo esta visión de ser madre. Pero llegó un punto en el que pensé: ‘¿Sabes qué? Es algo para mí’. Creo que eso me haría realmente feliz”.

 Foto Instagram
Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación
10 de 10

Mientras Bella Hadid y Adán Bañuelos retoman su vida como solteros, varios medios confirmaron el 26 de enero el fin de la relación, aunque la pareja no ha emitido un comunicado oficial. Medios como E! News se comunicó con el representante de Bella Hadid para solicitar comentarios, pero hasta el momento no recibió respuesta.

 Foto Instagram
