Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación

No obstante, señaló que su deseo de tener hijos tenía prioridad sobre el matrimonio. “Nunca crecí pensando: ‘Ay, tengo esta visión del matrimonio’”, explicó al medio. “Tengo esta visión de ser madre. Pero llegó un punto en el que pensé: ‘¿Sabes qué? Es algo para mí’. Creo que eso me haría realmente feliz”.