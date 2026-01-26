Bella Hadid y Adán Bañuelos ponen fin a su relación

La modelo Bella Hadid y el vaquero profesional Adán Bañuelos rompieron después de dos años de noviazgo, según informaron varios medios.
La pareja fue vinculada sentimentalmente por primera vez en octubre de 2023, tres meses después de que E! News confirmara la ruptura de Hadid con su exnovio, Marc Kalman.
En ese momento, Bella, de 29 años, y Adán, de 36, aparentemente hicieron pública su relación durante una salida en Fort Worth, Texas, donde compartieron un beso y se tomaron de la mano mientras paseaban por el histórico distrito de los corrales de la ciudad.
Poco después de esa aparición pública, Bella Hadid hizo oficial el romance en Instagram al compartir un carrusel de fotos publicado en febrero de 2024.
La publicación, que mostraba imágenes del cumpleaños número 27 del fundador de Orebella, incluía una instantánea de la pareja luciendo sombreros de vaquero negros a juego mientras se alejaban de la cámara, así como un GIF en el que ambos se inclinaban para darse un beso.
Más tarde ese mismo año, Bella Hadid y Adán Bañuelos hicieron un cameo sorpresa en un episodio de diciembre de 2024 de la serie Yellowstone.
En el capítulo, Hadid interpretó a la novia de Travis Wheatley, personaje de Taylor Sheridan, creador de la producción. Bañuelos apareció junto a la modelo en una escena en la que ambos jugaban al strip póker.
A medida que la relación avanzaba fuera de la pantalla, Hadid admitió que formar una familia se había convertido en una prioridad cada vez mayor. “Pienso en mi familia”, declaró a la revista Vogue británica en mayo. “Estoy deseando ser madre”.
No obstante, señaló que su deseo de tener hijos tenía prioridad sobre el matrimonio. “Nunca crecí pensando: ‘Ay, tengo esta visión del matrimonio’”, explicó al medio. “Tengo esta visión de ser madre. Pero llegó un punto en el que pensé: ‘¿Sabes qué? Es algo para mí’. Creo que eso me haría realmente feliz”.
Mientras Bella Hadid y Adán Bañuelos retoman su vida como solteros, varios medios confirmaron el 26 de enero el fin de la relación, aunque la pareja no ha emitido un comunicado oficial. Medios como E! News se comunicó con el representante de Bella Hadid para solicitar comentarios, pero hasta el momento no recibió respuesta.