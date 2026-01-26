Kendall Jenner enciende las redes con una sesión de fotos sin ropa

Kendall Jenner volvió a ser noticia y esta vez fue por su insuperable belleza. La reconocida modela subió unas fotos a su cuenta de Instagram donde literalmente dejó sin aliento a sus seguidores y se ganó una ola de comentarios positivos sobre su cuerpo y unas imágenes que confirman el talento que tiene para posar tras una cámara.
Además de las fotos publicadas, Jenner también generó comentarios por una reciente confesión que hizo en una entrevista respecto a posibles arreglos y cirugías hechas en su cuerpo y rostro.
En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, Kendall Jenner no dejó nada a la imaginación y es que todo empezó con imágenes en ropa interior, pero luego, a sorpresa de todos, apareció posando desnuda.
Acostada boca en la cama y solo tapándose los pechos con la sábana y una mirada seductora, la modelo desató miles de reacciones al mostrar su figura.
La publicación fue acompañada de un preciso mensaje de "Sunday", dejando ver que las fotos hablan por si solas y que Jenner está en su mejor momento.
Recientemente, Kendall Jenner estuvo en el podcast In Your Dreams, donde entre varios temas abordados, habló sobre los rumores que hay de posibles cirugías en su cuerpo.
"No voy a sentarme aquí a intentar convencer a nadie de que no me he hecho nada. Hay todo un mundo en internet que cree que me he hecho una reconstrucción facial completa. Solo estoy aquí para decirles la verdad, que es el hecho de que nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nada", comentó la modelo.
El presentador del podcast parecía no creerle mucho a la modelo, sin embargo, ella, un poco molesta, sentenció: "Lo juro por Dios".
Saltó a la fama en el reality Keeping Up with the Kardashians. Desde 2017, ha sido frecuentemente citada como la modelo mejor pagada del mundo por la revista Forbes.
Al cumplir 30 años a finales de 2025, Jenner ha expresado su intención de alejarse de las pasarelas para enfocarse en el diseño arquitectónico y la dirección creativa.
A inicios de 2026, ha declarado estar en su "era personal" (me era), priorizando su salud mental y distanciándose de rumores sobre reconciliaciones con ex parejas como Bad Bunny o Devin Booker. Su patrimonio neto estimado a enero de 2026 es de 80 millones de dólares.