¡Bellísima! Laura Flores impacta con su aspecto rejuvenecido

La actriz mexicana Laura Flores sorprendió a todos luego de compartir una serie de fotografías en redes sociales donde luce un cambio de "look" radical.
Y es que las recientes fotografías de Laura Flores han generado miles de reacciones y comentarios debido a la imagen renovada que muestra estrella mexicana, quien tiene 61 años.
Sus seguidores de Instagram aseguran que Laura Flores ahora luce “como de 20”, mientras otros pusieron en duda la naturalidad del resultado.
El cambio de imagen de Laura Flores marcó un contraste con su estilo reciente. Durante meses, la actriz había mantenido una melena rubia con flequillo recto, un look que utilizó durante su participación en la obra de teatro “Porque los hombres aman a las cabronas”. En las nuevas fotografías que ha compartido la actriz, aparece con un tono castaño con luces claras, cercano al rubio cenizo, acompañado de un maquillaje profesional que resalta el rostro y da un acabado uniforme a la piel. La transformación fue realizada por una maquillista profesional, quien también compartió parte del proceso y destacó que la edad no limita las decisiones estéticas ni la imagen personal.
"Órale que bella toda, ese makeup está precioso bueno con esa caraza y ojazos yesss", "Guapa y muy simpática buena persona", "Laura, todo un encanto", "Laura eres súper guapa, allá aquellos que perdieron tu amor amistad y todo lo demás" o "No, no, no, oficialmente enamorado, que hermosos ojos, de que color son?", son solo algunos de los comentarios que ha recibido la guapa actriz en sus redes sociales.
Durante varios años, Laura Flores ha sido considerada una de las actrices más bellas y talentosas de México.
En 2023 confesó que se sometió a un tratamiento facial conocido como hilos tensores, pues deseaba renovar su rostro y mostró los resultados de este procedimiento.
En aquel entonces, la estrella de telenovelas, recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar su rostro al natural y hablar sobre el procedimiento estético al que se sometió, así que detalló, “Hilos tensores, estoy algo inflamada pero sin moretones, ¡ya van a ver cómo fue el procedimiento!”, dijo la actriz mientras mostraba los lados de su rostro.
Sin embargo, un año después, Laura Flores reveló que vivió un infierno por las consecuencias negativos de dichos "arreglitos".
La actriz relató que se sometió a un procedimiento para colocarse rellenos faciales en los pómulos, pero el resultado fue muy distinto al esperado. “Se me terminaron cayendo hacia los cachetes y fue de las experiencias más horribles que he tenido que vivir”, confesó.
Procedimientos mal realizados. Según comentó Laura Flores, su experiencia comenzó con la recomendación de un supuesto profesional que prometió resultados espectaculares. Sin embargo, los procedimientos realizados no cumplieron con los estándares necesarios. “En uno de esos programas un doctor me dijo: ‘No, hombre, yo te atiendo’. Entonces puso un cirujano plástico, okay, y me puso rellenos. Bueno, hay gente a la que le puede funcionar, pero a mí me ha ido muy mal con esas cosas”, explicó.
El problema no solo se limitó a los rellenos. Laura también relató su experiencia con los hilos tensores, un procedimiento muy popular para rejuvenecer la piel. “Los hilos tensores me fueron súper mal. Los pómulos se cayeron y terminaron en la parte inferior de mi rostro. Parecía hámster y me los tuvieron que quitar”, agregó.
La situación se agravó cuando Laura decidió realizarse el procedimiento con un médico no certificado en Miami, lo que derivó en consecuencias graves. “Tuve que ir a México, y me abrieron como si fuera una cáscara de plátano. Me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto porque me hizo una cicatrización queloide interna”, reveló.