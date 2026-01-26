¡Bellísima! Laura Flores impacta con su aspecto rejuvenecido

El cambio de imagen de Laura Flores marcó un contraste con su estilo reciente. Durante meses, la actriz había mantenido una melena rubia con flequillo recto, un look que utilizó durante su participación en la obra de teatro “Porque los hombres aman a las cabronas”. En las nuevas fotografías que ha compartido la actriz, aparece con un tono castaño con luces claras, cercano al rubio cenizo, acompañado de un maquillaje profesional que resalta el rostro y da un acabado uniforme a la piel. La transformación fue realizada por una maquillista profesional, quien también compartió parte del proceso y destacó que la edad no limita las decisiones estéticas ni la imagen personal.