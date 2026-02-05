  1. Inicio
"Rosas", de La Oreja de Van Gogh, logra mil millones de "streams" en Spotify

Se trata de la primera canción de un grupo español que supera los mil millones de reproducciones en Spotify

  • Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 14:51 -
  • Agencia EFE
Amaia Montero regresó a La Oreja de Van Gogh como la vocalista principal.

EFE
Madrid.

La canción 'Rosas' de La Oreja de Van Gogh se ha convertido en la primera canción de un grupo español que supera los mil millones de reproducciones en Spotify, según informó este jueves su discográfica.

El mérito es mayor si se tiene en cuenta que el tema se publicó en 2003 como parte del álbum 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida', con otra generación como público y mucho antes de que la escucha musical en plataformas de 'streaming' se convirtiera en un hábito.

Ya en su momento, el álbum alcanzó en España la categoría de disco de diamante y seis de platino (más de 600.000 copias vendidas), con números igualmente altos de ventas en países como México o Estados Unidos, donde llegó al doble platino gracias a la comunidad hispana.

'Rosas', convertida en un símbolo, fue además el tema que Amaia Montero, de nuevo vocalista de La Oreja de Van Gogh, cantó en 2024 en su reaparición pública con la colombiana Karol G ante asistentes muy jóvenes que la corearon en uno de sus mediáticos cuatro conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El hito de los mil millones de reproducciones llega en un momento importante para el grupo, con el polémico cambio de vocalista tras la salida de Leire Martínez después de 17 años y el retorno de Montero, quien fue su primera cantante.

EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Últimas Noticias