“Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el nuevo protagonista

Tras años de borradores descartados y rumores sobre el futuro de la saga, Piratas del Caribe 6 comienza a perfilarse con mayor claridad. Según el conocido insider Jeff Sneider, Disney estaría priorizando activamente el regreso de la franquicia con un reboot que combinaría elementos heredados del universo original con una nueva generación de personajes.

Por el momento, la fuente solo adelanta algunos datos generales de la trama; ya que la película todavía no ha sido anunciada formalmente al público y tampoco tiene un director confirmado.

Pese a la escasez de información y a su largo proceso de desarrollo, Sneider afirma que el nuevo CEO de Disney, Josh D’Amaro, junto a la presidenta y directora creativa de la compañía, Dana Walden, estan impulsando con fuerza el proyecto. En ese sentido, la guionista Krysty Wilson-Cairns, nominada al Oscar por 1917, estaría en conversaciones para escribir el nuevo libreto.

Antes de la posible incorporación de Wilson-Cairns, el guionista histórico de la saga Ted Elliott —coautor de las primeras cuatro películas— había contribuido a uno de los borradores más recientes. Sin embargo, el proyecto ha pasado por múltiples versiones, algo que el propio productor Jerry Bruckheimer ha reconocido públicamente.

“Estamos trabajando en un guion. Si no lo tenemos bien en el papel, no va a llegar a la pantalla”, explicó el ejecutivo en declaraciones recogidas por ComingSoon.net. “Tuvimos dos guiones en un momento, luego uno se cayó y seguimos con el otro”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El detalle más llamativo del nuevo plan creativo es el enfoque narrativo. Según el newsletter de Sneider, Piratas del Caribe 6 podría girar en torno al hijo de Jack Sparrow, quien se convertiría en el personaje central del reboot.

Junto a él aparecería una nueva protagonista femenina, un rol originalmente concebido para Margot Robbie, quien durante años estuvo vinculada a un spin-off de la saga que nunca llegó a concretarse. Disney, sin embargo, no habría abandonado la idea de construir un personaje icónico alrededor de la actriz.

De acuerdo con el insider, el estudio busca “crear un personaje original e icónico, concebido como un cruce punk-rock entre Jack Sparrow y la Cruella de Vil de Emma Stone”.

La intención está en atrapar ese espíritu irreverente que identificó a la saga en sus inicios. A la par, el productor apostaría por un tono actualizado y más contemporáneo.

Además, el posible regreso de Johnny Depp sigue siendo uno de los grandes interrogantes del proyecto. Si bien el personaje de Jack Sparrow es clave en la mitología de la saga, su presencia en Piratas del Caribe 6 no está garantizada.

En su análisis, el blog ComicBook.com explica que el presupuesto de contratar a Depp (quien probablemente tenga tarifas altas) podría ser un factor decisivo.

Fuera de ello, el productor Jerry Bruckheimer contó antes que sí tenía intención de convocar nuevamente al actor de Charlie y la fábrica de chocolate.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en la página”. dijo a Variety en agosto de 2025.

En ese mes, Bruckheimer también subrayó que el desarrollo de Piratas del Caribe 6 ha sido largo y complejo: “Seguimos trabajando en el guion. Queremos hacerla. Solo tenemos que dar con el guion correcto. Todavía no llegamos a eso, pero estamos cerca”.