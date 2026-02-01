Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a mejor álbum del año

Los Ángeles.

El exitoso álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', del puertorriqueño Bad Bunny, se convirtió en el primer disco totalmente en español de la historia en recibir el Grammy a álbum del año durante la 68ª edición de estos premios que se llevan a cabo en Los Ángeles.

El artista dedicó el reconocimiento a su madre y a su país.

"Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, notablemente conmovido desde el escenario tras recibir el galardón de manos de Harry Styles.

El disco, su sexto álbum de estudio compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a su natal Puerto Rico, en el que aborda cuestiones sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho grande que 100x25 y no existe nada que no podamos lograr", comentó en español el cantante haciendo referencia a la expresión popular puertorriqueña "100 por 35", por las medidas aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 millas de ancho.

Ocasio Martínez, también habló en inglés para dedicar su premio histórico a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", otra de las temáticas que forman parte de su álbum.