Justin Bieber estrena tatuaje en la espalda en honor a su esposa Hailey

Los Ángeles.

Justin Bieber se presentó en los Premios Grammy 2026 en calzoncillos y calcetines, luciendo una extensa obra de arte corporal, incluyendo un nuevo tatuaje en la espalda.

Los fans más atentos no tardaron en descubrir el tatuaje recién hecho, y muchos señalaron su asombroso parecido con su esposa, Hailey Bieber.

"¿Se ha tatuado Justin un retrato de Hailey en la espalda?", escribió un usuario de X, mientras que otros señalaron que la imagen parece ser una foto específica de la portada de Elle de 2020 de la fundadora de Rhode.

Si bien la estrella del pop ha acumulado en su cuerpo una gran colección de tatuajes a lo largo de los años —y comenzó a tatuarse el día de su 16.º cumpleaños—, anteriormente había dicho que estaba reservando su espalda para algo especial.

"Mi espalda todavía está bastante expuesta", explicó en su documental "Justin Bieber: Next Chapter". "Todavía no tengo hijos, así que estoy pensando en tatuarme sus retratos en la espalda", indicó hace unos años atrás.

No es la primera vez que el cantante de "Baby" se tatúa su amor con la modelo; en abril de 2025, estrenó un tatuaje en la muñeca que parecía decir "H22" en una transmisión en vivo de Instagram. (El cumpleaños de Hailey es el 22 de noviembre y su hijo, Jack Blues, nació el 22 de agosto de 2024).

La pareja también tiene tatuajes de melocotones a juego, en honor a su canción "Peaches". Por otro lado, la modelo tiene varios diseños dedicados a su esposo, incluyendo una "J" en su dedo anular izquierdo.