Mayra rompe en llanto y dice que El Charro la arrastró frente a sus hijos

Durante una conversación en un en vivo de TikTok, Mayra Alejandra reveló que tiene pruebas de las agresiones que sufrió en el pasado por parte de su esposo Erik Roberto, mejor conocido como El Charro.
Y es que la Mayrita, como se le conocía anteriormente, estaba en una plática con el creador de contenido, Sighfrid, quien le hizo varias preguntas sobre la situación que atraviesa actualmente con El Charrito, de quien se separó hace varios meses.
Cabe recordar que la separación de El Charro y la Mayrita ha generado un gran revuelo en redes sociales, ya que la emprendedora y creadora de contenido ha revelado en varias entrevistas los motivos que condujeron a su separación con Erik.
Hace unos días El Charro se negó a firmar los papeles de divorcio, y dijo que Mayra seguirá siendo su esposa y tendrá que seguir gastando en abogados. Erik también reclama que el merece parte del rancho que ambos trabajaron y sugiere vender y recibir el 50 por ciento cada uno.
Durante su conversación con Sighfrid, Mayra dio detalles de la noche que Erik la agredió físicamente, y contó que luego de esto él fue encarcelado. También admitió que fue ella quien decidió pagar la fianza del Charrito para que este fuese liberado.
Agresión frente a sus hijos pequeños
"La que llamó a la policía fue mi hija Valentina. Los tres (sus hijos) estaban presentes. Él entró, yo estaba dormida con mis niños en la cama, llegó y cuando sentí ya me estaba arrastrando. Me arrastró al cuarto de Valentina, y ahí fue cuando Valentina despertó. Y yo le dije "Párale, si vas a hacer esto, arriba, no aquí". Y ya me fui para allá", dijo Mayra entre lágrimas.
"Es tan difícil, cuando vives con una persona así que te tiene tan manipulada. Esa misma noche me pusieron una orden de protección a mí y a mis niños, que no podía acercarse a mí, ni hablarme. Pero él le mandó mensajes a mi hija Valentina, ya que yo no le contestaba, y en los mensajes le decía: "Valentina dile a tu mamá que me venga a sacar"", agregó aún conmovida.
Mayrita también dijo que Erik le escribió a su hermano Peter para que tratara de convencerla de sacarlo de la cárcel, y finalmente ella aceptó.
Y aunque Erik Roberto ha dicho qu él nunca la ha golpeado, Mayra dijo que tiene muchas fotos que prueban lo que ella dice.