Mayra rompe en llanto y dice que El Charro la arrastró frente a sus hijos

Texas, Estados Unidos.

Durante una conversación en un en vivo de TikTok, Mayra Alejandra reveló que tiene pruebas de las agresiones que sufrió en el pasado por parte de su esposo Erik Roberto, mejor conocido como El Charro.

Y es que la Mayrita, como se le conocía anteriormente, estaba en una plática con el creador de contenido, Sighfrid, quien le hizo varias preguntas sobre la situación que atraviesa actualmente con El Charrito, de quien se separó hace varios meses.

Cabe recordar que la separación de El Charro y la Mayrita ha generado un gran revuelo en redes sociales, ya que la emprendedora y creadora de contenido ha revelado en varias entrevistas los motivos que condujeron a su separación con Erik.

Hace unos días El Charro se negó a firmar los papeles de divorcio, y dijo que Mayra seguirá siendo su esposa y tendrá que seguir gastando en abogados. Erik también reclama que el merece parte del rancho que ambos trabajaron y sugiere vender y recibir el 50 por ciento cada uno.

Durante su conversación con Sighfrid, Mayra dio detalles de la noche que Erik la agredió físicamente, y contó que luego de esto él fue encarcelado. También admitió que fue ella quien decidió pagar la fianza del Charrito para que este fuese liberado.