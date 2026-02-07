Gavin Newsom declara el 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny"

Estados Unidos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el domingo el 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny" en California, antes de la actuación de la superestrella puertorriqueña en el medio tiempo del Super Bowl en el Área de la Bahía.

Siguiendo el estilo de publicación en mayúsculas del presidente Donald Trump, la oficina de prensa de Newsom recurrió a X para elogiar el talento del ganador del Grammy.

“Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso hablado por mucha gente hermosa en el gran estado de California y en todo el mundo”, dijo Gavin Newsom en la publicación.

"También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso declaro mañana en California el 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz suave y hermosa, y su atractivo físico" ,agregó.

"Mucha gente no puede dejar de hablar de él...", continuó en el mensaje", antes de lanzar un golpe al presentador de Fox News, Jesse Watters, afirmando que el presentador está "obsesionado" con el cantante tanto como con el gobernador.