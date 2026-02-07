Gavin Newsom declara el 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny"

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el domingo el 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny" en California, antes de la actuación de la superestrella puertorriqueña en el medio tiempo del Super Bowl en el Área de la Bahía.
Siguiendo el estilo de publicación en mayúsculas del presidente Donald Trump, la oficina de prensa de Newsom recurrió a X para elogiar el talento del ganador del Grammy.
“Como muchos saben, soy un gran amante del español. Es un idioma hermoso hablado por mucha gente hermosa en el gran estado de California y en todo el mundo”, dijo Gavin Newsom en la publicación.
"También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso declaro mañana en California el 'Día de Bad Bunny', cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz suave y hermosa, y su atractivo físico" ,agregó.
"Mucha gente no puede dejar de hablar de él...", continuó en el mensaje", antes de lanzar un golpe al presentador de Fox News, Jesse Watters, afirmando que el presentador está "obsesionado" con el cantante tanto como con el gobernador.
"¡Amamos a Bad Bunny!", dijo Gavin. "Está casi tan bueno como yo, lo cual es un gran cumplido, porque aquí no hay nadie más bueno. Feliz Día de Bad Bunny, Estados Unidos. Que lo disfruten", concluyó.
La publicación surge tras la fuerte reacción del presidente Donald Trump y otros conservadores contra la NFL por elegir al cantante latino para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.
En respuesta, la superestrella apareció en el programa Saturday Night Live y les dijo a los estadounidenses que debían aprender español porque no cantaría en inglés.
El Gobernador ya había mostrado su apoyo a Bad Bunny antes
Hace unos días, Newsom utilizó su cuenta en la red social X para respaldar al cantante puertorriqueño. "Artista seis veces ganador del Grammy, Bad Bunny subirá al escenario de California —y del mundo— este domingo. California no podría estar más orgullosa“, escribió.
Las declaraciones del gobernador surgen luego de las críticas de Bad Bunny al ICE, que provocaron también la respuesta del presidente Donald Trump. “Los premios Grammy son lo PEOR, ¡prácticamente imposible de ver!”, manifestó el mandatario republicano en su cuenta en Truth Social.