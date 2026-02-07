Shakira en El Salvador: gran operativo de seguridad en el Mágico González

San Salvador, El Salvador

Un amplio despliegue de seguridad se observa en los alrededores del Estadio Nacional “Mágico González”, en la antesala del primer concierto de la residencia artística de Shakira en El Salvador.

El operativo busca garantizar el orden y la tranquilidad en un evento que reunirá a miles de salvadoreños y turistas extranjeros.

El dispositivo es ejecutado de manera conjunta por la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de garantizar un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad durante el espectáculo.