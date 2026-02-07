  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Shakira en El Salvador: gran operativo de seguridad en el Mágico González

Miles de fans y turistas se preparan para el concierto de Shakira mientras las autoridades refuerzan la seguridad alrededor del estadio

Shakira en El Salvador: gran operativo de seguridad en el Mágico González

3,000 efectivos de la Policía y Fuerzas Armadas integran los dispositivos de seguridad en el Estadio El Mágico, previo al concierto de Shakira.

 Foto X
VER MÁS FOTOS
San Salvador, El Salvador

Un amplio despliegue de seguridad se observa en los alrededores del Estadio Nacional “Mágico González”, en la antesala del primer concierto de la residencia artística de Shakira en El Salvador.

El operativo busca garantizar el orden y la tranquilidad en un evento que reunirá a miles de salvadoreños y turistas extranjeros.

El dispositivo es ejecutado de manera conjunta por la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de garantizar un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad durante el espectáculo.

La información fue confirmada por René Francis Merino, ministro de Defensa Nacional, a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que destacó que el operativo responde a instrucciones directas del presidente Nayib Bukele.

“Para resguardar la seguridad de la población y de nuestros visitantes, la Fuerza Armada mantiene un dispositivo junto con la Policía Nacional Civil en los alrededores del Estadio ‘Mágico González’, cumpliendo con lo ordenado por el señor Presidente”, escribió Merino.

El funcionario explicó que el despliegue de 3,000 efectivos tiene como finalidad permitir que los asistentes disfruten del concierto en un entorno seguro.

“Este despliegue garantiza un ambiente de orden y tranquilidad para que todos disfruten del evento. ¡Bienvenidos! Vivan la experiencia de un país que avanza”, añadió.

Conciertos de Shakira en El Salvador

La cantante colombiana Shakira comienza este sábado 7 de febrero la “residencia centroamericana” en El Salvador, el único país de la región donde actuará, con cinco fechas repartidas en dos fines de semana.

Desde horas tempranas, personal militar y policial se mantiene apostado en accesos, perímetros y puntos estratégicos del recinto deportivo, como parte de las acciones preventivas implementadas para el resguardo de los asistentes y del orden público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias