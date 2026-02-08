Maribel Guardia sobre su hijo: "Más allá del ruido, tu memoria permanece"

A nueve años de la partida de Julián Figueroa, Maribel Guardia volvió a abrir su corazón para compartir con sus seguidores un mensaje cargado de amor y nostalgia.

La actriz y cantante costarricense recordó a su hijo con palabras que reflejan la profunda conexión que mantiene con él, más allá de la ausencia física.

“Hoy se cumplen dos años y diez meses desde tu partida, Julián. Y como siempre, te escribo. No para discutir versiones, no para responder al ruido, sino para recordar quién fuiste de verdad. Fuiste un hombre profundo, inteligente, culto, sensible. Un defensor de las causas perdidas, amante de la música, de los libros y de los bosques . Tu corazón era más grande que tus heridas, aunque muchas veces esas heridas dolieran demasiado. Luchaste con una enfermedad difícil, la de las adicciones, y sufriste mucho por ella. Pero nunca dejaste de intentar curarte, de levantarte, de buscar luz. Eso también habla de tu valentía.”, expresó Guardia en redes sociales, acompañando su mensaje con una fotografía de Julián y su hijo.

La famosa prosiguió: "Y si hay un lugar donde tu esencia se mostraba limpia y verdadera, fue en la paternidad. Fuiste un padre profundamente amoroso. Tu hijo era el amor de tu vida. Le diste tiempo, presencia, juego, ternura. A su lado vi las sonrisas más felices que jamás le he visto a un padre. Por eso, aunque solo tenía cinco años cuando partiste, guarda en su corazoncito recuerdos sublimes tuyos y platica con lujo de detalles recuerdos preciosos que grabaste con amor en su sus recuerdos . Eso no se inventa. Eso se vive".