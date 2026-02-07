Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar un bebé

Según informes de medios estadounidenses, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz planean adoptar un bebé ante la creciente disputa con los padres de él, David y Victoria Beckham.
La pareja ha tenido varias conversaciones sobre la crianza de un hijo que no sea biológicamente suyo, según declaró un amigo de Brooklyn y Peltz a The Sun en un informe publicado el viernes.
"Este es un tema en el que Nicola y Brooklyn coinciden plenamente", añadió la fuente. "Ambos desean tener varios hijos y que al menos uno sea adoptado".
"Ambos saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean retribuir a la comunidad ofreciendo a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible", explicó la fuente.
"Han hablado extensamente sobre el tema. Nicola acaba de bajar 40 kilos para su último papel en una película, así que tener un hijo biológicamente suyo ahora mismo parece impensable".
Este nuevo acontecimiento llega semanas después de que Brooklyn, de 26 años, declarara en un impactante escándalo en redes sociales que no tenía ningún interés en reconciliarse con toda su familia —incluyendo a sus hermanos Romeo, de 23 años, Cruz, de 20, y su hermana Harper, de 14—.
En su declaración, acusó a sus padres de intentar destruir su matrimonio con Nicola, de 31 años, y afirmó que Victoria bailó "de forma inapropiada" con él en su boda de 2022.
"Brooklyn mencionó hijos, 'futura familia' y 'futuros hijos' en su declaración; eran dos cláusulas muy intencionales", dijo la fuente.
David y Victoria, quienes son "dos personas muy orientadas a la familia" y "adoran la idea de convertirse en abuelos", ahora enfrentan una nueva decepción, ya que "les dolería profundamente no tener un papel en la vida de un futuro nieto".
"La idea de leer sobre un bebé adoptado en Instagram no les hace ni pensar, pero, lamentablemente, es una posibilidad muy real", agregó la fuente.
Brooklyn no ha hablado con sus padres en más de ocho meses, y toda la familia está distanciada de él.