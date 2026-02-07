Brooklyn Beckham y Nicola Peltz planean adoptar un bebé

Estados Unidos.

Según informes de medios estadounidenses, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz planean adoptar un bebé ante la creciente disputa con los padres de él, David y Victoria Beckham.

La pareja ha tenido varias conversaciones sobre la crianza de un hijo que no sea biológicamente suyo, según declaró un amigo de Brooklyn y Peltz a The Sun en un informe publicado el viernes.

"Este es un tema en el que Nicola y Brooklyn coinciden plenamente", añadió la fuente. "Ambos desean tener varios hijos y que al menos uno sea adoptado".

"Ambos saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean retribuir a la comunidad ofreciendo a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible", explicó la fuente.

"Han hablado extensamente sobre el tema. Nicola acaba de bajar 40 kilos para su último papel en una película, así que tener un hijo biológicamente suyo ahora mismo parece impensable".