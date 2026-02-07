¡Radical! Brooklyn se borra un tatuaje dedicado a su padre David Beckham

Londres.

Brooklyn Beckham ha asestado otro golpe a su padre David al cubrir un tatuaje en su honor. Ha ocultado la palabra "Papá" en su tatuaje de ancla con tres formas anodinas. Una fuente declaró: "Brooklyn se sometió a un tratamiento láser en la escritura.Quería que le quitaran la palabra papá". El cambio en el tatuaje del brazo derecho de Brooklyn fue visto mientras estaba en Los Ángeles con su esposa, la actriz Nicola Peltz. Esta es considerado como su último golpe a su familia: Su padre, David, su madre Victoria, sus hermanos Romeo y Cruz, y su hermana Harper.

Ruptura familiar

Brooklyn, de 26 años, ha declarado que no desea reconciliarse con ellos, acusándolos de filtrar historias negativas sobre él y Nicola, de 31 años. La fuente añadió: "Hay tanto dolor y sufrimiento en él, que no sería genuino mantener semejante homenaje en su cuerpo". Brooklyn conserva las palabras "Te amo Bust" en el brazo, aunque estas ya se están desvanecido. También se cubrió un tatuaje en el pecho dedicado a su madre, Victoria. Por otra parte, David Beckham publicó ayer una foto que muestra el tatuaje "Buster" en el cuello que se hizo en 2015 en honor a su hijo. Una fuente comentó: "Ver a Brooklyn cubriendo el tatuaje de Victoria, y ahora el que tenía para su padre, dolerá. Me parece muy cruel y añadirá sal a la herida".