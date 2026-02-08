Paul Thomas Anderson gana el máximo premio del Sindicato de Directores de Hollywood

Los Ángeles, California.

El director estadounidense Paul Thomas Anderson se coronó este sábado con el máximo galardón que otorga el Sindicato de Directores de Hollywood (DGA), por su película 'One Battle After Another' (Una batalla tras otra).

El cineasta se impuso en una categoría que también incluía al mexicano Guillermo del Toro ('Frankenstein'); Chloé Zhao ('Hamnet'); Ryan Coogler ('Sinners'); y Josh Safdie ('Marty Supreme').

La película de Anderson, protagonizada por Leonardo Dicaprio y Benicio del Toro, sigue la historia de un exrevolucionario que se ve obligado a enfrentar su pasado tras la desaparición de su hija.

Estos premios suelen ser un fuerte indicador en la carrera al Óscar, cuyos ganadores se conocerán el 15 de marzo.

A lo largo de la historia de estos galardones, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Óscar a la mejor dirección, y únicamente dos filmes que obtuvieron el Óscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA.