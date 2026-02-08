Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y otros artistas participan en el show de Bad Bunny

En su actuación durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, Bad Bunny dejó al mundo boquiabierto al trasladar al campo del Levi's Stadium su icónica “casita”, elemento que ha sido fundamental en el Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Como es tradición, este escenario suele reunir a numerosas figuras del entretenimiento y este domingo 8 de febrero no fue la excepción; sin embargo, los invitados del “Conejo Malo” destacaron especialmente.

En redes sociales se volvieron virales las imágenes y videos donde celebridades como Pedro Pascal, Cardi B, Jessica Alba, Karol G y Alix Earle, entre otros, se dejaron ver bailando y disfrutando al ritmo del artista puertorriqueño.

El montaje escénico, acompañado de un despliegue visual impresionante, combinó luces, coreografías y efectos especiales que elevaron aún más la energía del espectáculo. La presencia de la “casita” no solo evocó la esencia del tour, sino que también reforzó la identidad artística del cantante, conectando con sus seguidores a nivel global.

Durante su presentación, Bad Bunny interpretó algunos de sus éxitos más populares, logrando que el público dentro del estadio y millones de espectadores alrededor del mundo cantaran y bailaran al unísono. La vibra festiva y el ritmo contagioso marcaron uno de los momentos más memorables de la noche.

Con este show, el artista puertorriqueño volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes de la música actual. Su creatividad, estilo único y capacidad para sorprender consolidaron una actuación que quedará en la historia del espectáculo deportivo más visto del planeta.