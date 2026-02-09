¿Quién es realmente el niño que apareció con Bad Bunny en la Super Bowl?

Madrid

Es falso que el cantante puertorriqueño Bad Bunny haya entregado su premio Grammy a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano detenido junto a su padre por agentes migratorios en la ciudad de Mineápolis. El menor que aparece junto al artista durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl es Lincoln Fox Ramadán, actor y modelo infantil. Mensajes difundidos en redes sociales comparten un momento de la actuación de Bad Bunny en el intermedio de la Super Bowl, en el que el cantante entrega su premio Grammy a un niño. Según estas publicaciones, se trataría de Liam Conejo Ramos, el menor que fue detenido junto a su padre durante una redada del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis. “Si no lo sabías...”, comienzan algunos de estos mensajes, que continúan: “El nene que salió al final, cuando Bad Bunny le entregó el Grammy, es Liam Conejo, el nene que ICE detuvo en Minnesota y lo soltaron en estos días”. Las publicaciones concluyen agradeciendo el gesto al cantante.

Es un actor infantil

El niño al que Bad Bunny entrega su premio Grammy durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl no es Liam Conejo Ramos. Se trata de Lincoln Fox Ramadán, un niño actor y modelo que compartió la experiencia vivida junto al artista puertorriqueño en sus redes sociales. Una búsqueda inversa de la imagen difundida en redes conduce a una publicación de la cuenta de Instagram de Lincoln Fox Ramadán, en la que se comparte el video del momento acompañado del mensaje: “Recordaré siempre este día. Fue un verdadero honor” (“I’ll remember this day forever! @badbunnypr – it was my truest honor”). No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La presentación de la cuenta señala que el menor tiene cinco años y es hijo de madre argentina y padre egipcio. También se indica que trabaja como actor y modelo infantil, información que puede verificarse en su perfil de la plataforma digital Bold.pro, orientada a la creación de perfiles profesionales en línea. Además, la cuenta incluye diversas fotografías del menor. La comparación de estas imágenes con las del niño que aparece junto a Bad Bunny en la Super Bowl y con las de Liam Ramos durante su detención por el ICE confirma que se trata de dos personas distintas. Por otra parte, medios de comunicación estadounidenses reaccionaron a la circulación de esta afirmación falsa en redes sociales y concluyeron igualmente que el menor no era Liam Conejo Ramos, sino Lincoln Fox Ramadán, cuyo papel en el espectáculo consistía en representar a Bad Bunny durante su infancia.

Desinformación sobre las redadas migratorias en EE.UU.