Bad Bunny vistió un conjunto diseñado por Zara durante el espectáculo del Super Bowl

El conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl fue diseñado por la marca española Zara, según informó este domingo la revista Vogue.

El atuendo consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano con el dorsal 64, pantalones y zapatillas Adidas.

En cuanto a los accesorios, lució un lujoso reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explica la revista.