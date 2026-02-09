Bad Bunny supera a Kendrick Lamar y Michael Jackson en el Super Bowl

De acuerdo con cifras difundidas por NBC, el espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny fue visto por 135.4 millones de personas; sin embargo, posteriormente la National Football League informó que la cifra oficial ascendió a 142.3 millones de espectadores, convirtiéndose así en el Halftime Show más visto en la historia del Super Bowl.

El Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California fue el escenario para que el artista puertorriqueño se convirtiera en el primer latino masculino en encabezar en solitario el show de medio tiempo, ofreciendo un espectáculo de 13 minutos cargado de energía, orgullo cultural y fusiones musicales que celebraron la diversidad latina.

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar (2025) con 133.5 millones de espectadores, a Michael Jackson (1993) con 133.4 millones de espectadores y a Usher (2024) con 129.3 millones de espectadores.

Su actuación coincidió con otro logro histórico: haber ganado el GRAMMY a Álbum del Año con "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el primero completamente en español en recibir ese reconocimiento.

OTROS RÉCORDS

La histórica actuación de Lady Gaga y Ricky Martin generó una interacción sin precedentes entre los fans de todo el mundo, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella mundial como uno de los momentos musicales más comentados del año.

Además, la conferencia de prensa del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music del jueves 5 de febrero con Bad Bunny fue la más vista en la historia del Super Bowl.

LOS HALFTIME SHOWS MÁS VISTOS

1- Bad Bunny (2026) - 135.4 millones de espectadores.

2- Kendrick Lamar (2025) - 133.5 millones de espectadores.

3- Michael Jackson (1993) - 133.4 millones de espectadores.

​​​​4- Usher (2024) - 129.3 millones de espectadores.

5- Rihanna (2023) - 121.017 millones de espectadores.

6- Katy Perry (2015) - 118.5 millones de espectadores.

7- Lady Gaga (2017) - 117.5 millones de espectadores.

8- Coldplay (2016) - 115.5 millones de espectadores.

9- Bruno Mars (2014) - 115.3 millones de espectadores.

10- Madonna (2012) - 114 millones de espectadores.