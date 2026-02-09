¿Cuál es el precio del reloj que lució Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Aparte del gran espectáculo que Bad Bunny presentó durante el medio tiempo del Super Bowl 2026, llamó la atención el reloj que lució.

El sitio timeandtidewatches.com hizo todo lo posible para averiguar el modelo exacto que el puertorriqueño usó y se trata de un Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding de 37 mm en oro amarillo de 18k con esfera de malaquita durante.

Este modelo, referencia 15553BA.OO.1356BA.04, es una de las piezas más recientes y exclusivas de la marca suiza y su precio ronda los 70,000 a 80,000 dólares, aunque en el mercado secundario y por su rareza puede superar fácilmente los 100,000 dólares, especialmente considerando la visibilidad que tuvo al ser usado en el escenario más visto del mundo.