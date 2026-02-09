Cardi B sufre peligrosa caída al bailar sensualmente con un robot en la calle

El Super Bowl 2026 fue escenario de uno de los momentos virales más comentados de la temporada: la caída de Cardi B mientras bailaba frente a un robot en una transitada calle de San Francisco.

La artista, reconocida por su sentido del humor y carisma, quedó en el centro de la atención digital tras protagonizar una escena que se difundió rápidamente por redes sociales.

La secuencia ocurrió el sábado. La rapera, con un enterizo negro y amarillo ajustado y tacones de aguja, salía de su hotel en San Francisco.

Al notar la presencia de un robot humanoide en la acera, se acercó y bromeó ante el público. Según se observa en una grabación difundida por el portal estadounidense TMZ, la ganadora del Grammy exclamó: “Aléjate de mi hombre”.

Después, comenzó a bailar alrededor del robot de forma sensual, simulando un lap dance para divertir a los presentes.

El incidente se intensificó cuando, en pleno baile y ante la mirada de decenas de curiosos, tanto la artista como el robot perdieron el equilibrio y cayeron al suelo.

Cardi B quedó bajo el robot, lo que provocó exclamaciones de asombro y preocupación entre los espectadores. Varios se acercaron para ayudarla a levantarse, mientras la escena era registrada desde distintos ángulos por los teléfonos de los testigos.

La reacción en redes sociales fue inmediata. El video, publicado por TMZ, acumuló millones de visualizaciones en pocas horas y se replicó en diversas plataformas.

Usuarios calificaron el episodio como uno de los más memorables del año. “Este video pasará a la historia”, escribió un internauta. Otro celebró la perspectiva de la grabación: “No puedo expresar cuánta alegría me da que alguien lo haya grabado desde ese ángulo”.

Un tercero, en tono humorístico, confesó: “No puedo confirmar ni negar que ya lo vi cien veces”. Ante la viralización del clip y la cobertura mediática, Cardi B respondió en sus redes sociales.

“Bórrenlo o los demandaré... inmediatamente”, advirtió a la cuenta de TMZ en X. La cantante también sumó un mensaje dirigido al fundador del medio: “¡Voy a llamar a Harvey!”. La estadía de Cardi B en San Francisco no respondía únicamente a compromisos artísticos.

La rapera viajó para acompañar a su pareja, Stefon Diggs, jugador de fútbol americano que acababa de consagrarse campeón de conferencia con los New England Patriots y se preparaba para disputar el Super Bowl frente a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium.

En un video difundido por la cuenta oficial de la NFL, Cardi B expresó su entusiasmo: “Eso es de lo que hablo. Vamos al Super Bowl. Dios mío”.

Durante una entrevista con Cameron Wolfe, de la cadena deportiva estadounidense NFL Network, manifestó su orgullo y alegría por el desempeño de Diggs, quien regresó al máximo nivel después de una grave lesión de rodilla.

En el espectáculo de medio tiempo, Cardi B fue una de las invitadas sorpresa en la “Casita” de Bad Bunny. El intérprete puertorriqueño, responsable del show de medio tiempo en el Levi’s Stadium, reunió a un elenco de celebridades sobre el escenario.

La rapera compartió el espacio de baile con figuras como Jessica Alba, Alix Earle, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal durante la interpretación de “Yo Perreo Sola”, uno de los números más aclamados por la audiencia.

Aunque no interpretó ninguna canción, su presencia fue celebrada por los asistentes.