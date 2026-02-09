Exnovias de Bad Bunny coinciden en el Super Bowl LX

El Super Bowl LX (2026) no solo fue un espectáculo deportivo y musical de alto impacto, sino también un escenario que concentró atención mediática por la presencia simultánea de Gabriela Berlingeri y Kendall Jenner, exparejas del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Gabriela Berlingeri

Gabriela Berlingeri asistió al estadio para apoyar al cantante y compartió imágenes del evento en redes sociales. Además, llamó la atención al lucir un anillo que ambos han usado en el pasado, un detalle que reavivó rumores sobre una posible reconciliación.Hasta el momento, ni Berlingeri ni Bad Bunny han confirmado públicamente ese supuesto acercamiento.

Kendall Jenner

Por su parte, Kendall Jenner también asistió al evento y fue captada por las cámaras con una expresión seria durante la actuación de Bad Bunny. Algunos seguidores del cantante comentaron en redes sociales que la modelo habría notado la presencia de Gabriela Berlingeri en la cancha, ya que esta compartió en sus historias de Instagram varios videos como prueba. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios interpretaron su actitud como señal de incomodidad o tristeza, aunque la modelo no se ha pronunciado al respecto.

El gesto de Hailey Bieber

Uno de los momentos más comentados fue la actitud de Hailey Bieber, amiga cercana de Kendall Jenner, quien la tomó de la mano durante gran parte del show. Videos difundidos en redes muestran a Bieber manteniendo contacto físico y observándola de forma constante, un gesto interpretado por usuarios como una muestra de apoyo emocional mientras el artista interpretaba canciones asociadas a su relación pasada con Jenner.

Interpretación mediática