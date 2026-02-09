Karla Sofía Gascón crea nueva polémica tras enviar mensaje a Bad Bunny

La actriz española Karla Sofía Gascón reactivó la polémica en redes sociales tras felicitar a Bad Bunny por su participación en el Super Bowl, gesto que llevó a usuarios mexicanos a recordarle viejos tuits considerados racistas y ofensivos.

El episodio se dio luego de que la intérprete publicara una historia en Instagram celebrando el impacto del artista puertorriqueño en la cultura latina.

La publicación de Karla Sofía Gascón consistió en una felicitación directa a Bad Bunny a través de su cuenta verificada de Instagram, donde escribió:

“Felicidades @badbunnypr #latinpower #superbowl”. En la imagen se aprecia al cantante durante una entrevista en un programa nocturno estadounidense, en compañía de la propia actriz y el presentador.

El gesto buscaba destacar la presencia del puertorriqueño en uno de los principales eventos deportivos y mediáticos del año, subrayando el orgullo latino y el alcance internacional de su carrera.

La reacción inicial fue de apoyo, pero rápidamente la situación cambió cuando usuarios en México y otras partes de Latinoamérica recuperaron antiguos mensajes de la actriz en la red social X (antes Twitter).

A comienzos de 2025, Karla Sofía Gascón enfrentó una crisis pública debido a la circulación de publicaciones previas, emitidas principalmente entre 2020 y 2021. Sus mensajes contenían expresiones calificadas de racistas, xenófobas y ofensivas hacia varios colectivos, incluyendo musulmanes, afroamericanos y la comunidad latina.

Entre ellos se encuentran comentarios despectivos contra musulmanes y marroquíes en España, donde la actriz empleó términos como “putos moros” y describió al islam como “foco de infección para la humanidad”.

Además, se identificaron mensajes en los que utilizó el término “gatos” para referirse a críticos mexicanos de su trabajo en la película Emilia Pérez, lo que generó indignación en ese país.

La controversia también abarcó publicaciones sobre George Floyd, a quien Gascón se refirió como “drogata estafador”.