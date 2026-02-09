¿Por qué Bad Bunny llevó el número 64 en su vestuario del Super Bowl?

Bad Bunny transformó el Levi’s Stadium en un rincón vibrante de Puerto Rico durante su explosivo show de medio tiempo del Super Bowl 2026 la noche de este domingo 8 de febrero.

El espectáculo arrancó con 'Tití Me Preguntó' y un despliegue coreográfico de alto impacto, dentro de uno de los montajes más ambiciosos que ha visto este espectáculo, según calificó el portal estadounidense Page Six.

Entre varios de los detalles y aparentes simbolismos, hubo uno que llamó la atención y esto sabemos hasta ahora.

El cantante apareció con una camiseta blanca de fútbol americano hecha a medida por Zara, de acuerdo con datos de Page Six.

Tenía estampado el apellido "Ocasio" y el número "64" al frente. El nombre hace guiño directo a su identidad real, Benito Antonio Martínez Ocasio.

Pero fue el número el que generó más interrogantes. Algunos especulan que podría ser un tributo al año de nacimiento de su madre.

Otros en redes sociales recordaron que "64" coincide con la cifra de muertes mal reportada tras el huracán María en 2017, uno de los desastres más letales en la historia reciente de Estados Unidos.

También existe una lectura histórica: el 64º Congreso de EEUU, responsable de aprobar la Ley Jones-Shafroth de 1917, que otorgó ciudadanía estatutaria a los puertorriqueños.