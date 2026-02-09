"Operación Triunfo" vuelve a EE.UU. tras 20 años

Miami.

El programa español "Operación Triunfo" volverá a Estados Unidos 20 años después de que un formato similar fuera cancelado en el país norteamericano, con la meta de descubrir a la próxima estrella latina, según anuncio la cadena Telemundo.

"¿Alguna vez soñaste con vivir de tu música? ¡Esta es tu oportunidad! Operación Triunfo llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina", informó en su página web la cadena de habla hispana, que se encargará de retransmitir el concurso.

El proceso de selección para elegir a los participantes comenzará en marzo en Nueva York y posteriormente se anunciarán más ciudades.

A los candidatos del concurso, que reúne en un mismo formato una academia de alto rendimiento, galas semanales y un 'reality show', se les exige tener dominio del español, además de tener más de 18 años y un pasaporte en vigor.

"Si cantar te define, si la música te mueve y te empuja a soñar en grande, tú puedes ser parte de esta experiencia que cambiará tu vida. Buscamos talento real, carisma, pasión y ganas de crecer. No importa tu estilo, tu historia ni de dónde vengas; importa tu voz, tu actitud y tu deseo de triunfar", señala la cadena en su página web.

Aún se desconoce la fecha de emisión del programa.

Estados Unidos tuvo un formato similar en 2006 que pasó a la historia como uno de los concursos televisivos que menos aguantó en parrilla. Fue cancelado después del cuarto episodio al reunir muy bajos índices de audiencias.

Aunque el programa nació en España en 2001, el formato se exportó a más de 25 países bajo nombres como "Star Academy". De este programa han salido estrellas internacionales de la música latina como David Bustamante, Manuel Carrasco, Aitana, Lola Índigo, Amaia y Pablo López.

¿Cómo funciona el programa?

El formato consiste en seleccionar a un grupo de aspirantes (normalmente 16) que ingresan en una academia de música.



Los concursantes viven aislados y reciben clases de canto, baile, interpretación y composición de lunes a domingo.



Cada semana interpretan canciones en directo. Un jurado nomina a cuatro participantes, de los cuales uno es salvado por los profesores y otro por sus propios compañeros.



El público decide mediante votos quién de los dos nominados finales abandona la competencia cada semana.