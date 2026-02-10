Este será el clima en Honduras esta semana

Tegucigalpa

El territorio nacional experimentará condiciones mayormente secas y estables durante la presente semana, de acuerdo con el pronóstico climático correspondiente del 9 al 15 de febrero de 2026.

Desde ayer lunes y hasta el miércoles se prevé tiempo estable en todo el país, sin precipitaciones significativas, detalla la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

No obstante, para el jueves se esperan lluvias débiles a moderadas debido al transporte de humedad hacia el territorio hondureño. Posteriormente, entre el viernes y el domingo, retornarán las condiciones secas a nivel nacional, según las proyecciones meteorológicas.

En cuanto a las temperaturas, se anticipan mañanas frescas y tardes cálidas. Actualmente, el país se encuentra bajo la influencia del fenómeno climático La Niña, situación que favorece temperaturas ligeramente más frescas y mayor presencia de lluvias en diversas regiones.

Los especialistas de la Copeco prevén que para marzo ocurra una transición hacia condiciones neutras, lo que implicaría un comportamiento más estable en los patrones de precipitación y temperatura. Asimismo, modelos meteorológicos indican que a partir de junio podría desarrollarse el fenómeno El Niño, catalogado como débil, con un aumento de la temperatura superficial del mar superior a 0.5 °C y una posible duración hasta octubre.

Autoridades advierten que estos cambios podrían generar variaciones en los patrones de lluvia, incremento del calor y eventuales impactos en la agricultura, los recursos hídricos y la salud. Ante ello, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Cenaos y Copeco.