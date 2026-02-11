Blake Lively y Justin Baldoni llegan al tribunal de Nueva York

Estados Unidos.

Blake Lively y Justin Baldoni fueron fotografiados llegando al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan el miércoles por la mañana para una última oportunidad de resolver su batalla legal antes de su juicio en mayo.

Los coprotagonistas de "It Ends With Us" lucieron conjuntos extrañamente similares para la conferencia judicial.

La actriz de "Gossip Girl" vistió un traje verde oliva, completando su look con una camisa rosa y blanca, un cárdigan verde a rayas y botas.

La actriz llevaba un bolso verde y, como accesorio, un broche de flor prendido a la chaqueta del traje. Baldoni, por su parte, combinó un abrigo verde con una bufanda rosa.

Mientras que Lively llegó sola, el actor de "Jane the Virgin" llegó acompañado de su esposa, Emily Baldoni, con un conjunto completamente marrón. La pareja, casada desde julio de 2013 y con dos hijos en común, acudió al juzgado de la mano.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

La audiencia a puerta cerrada de Justin y Lively será supervisada por la magistrada estadounidense Sarah L. Cave y marca la primera vez que la pareja se enfrenta en los tribunales desde que comenzó su batalla legal.

El dúo causó revuelo en agosto de 2024 cuando realizaron presentaciones por separado para su película, basada en el libro homónimo de Colleen Hoover, a pesar de interpretar a personajes románticos.

Cuatro meses después, Lively presentó una denuncia acusando a Baldoni de acoso sexual y demandó oficialmente al director en enero de 2025.