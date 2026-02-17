Costa Rica lanza campaña de vacunas contra el sarampión

Las autoridades de Costa Rica lanzaron este martes una campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en el continente americano y tras detectar un caso importado desde México.
"Tenemos un 2,500% más de casos en las Américas, principalmente en países de Norteamérica y Suramérica", explicó la Ministra de Salud de Costa Rica, Mary Munive, quien recomendó a los costarricenses vacunarse si van a viajar a países donde se han detectado casos.
A partir de este martes, los centros de salud costarricenses aplicarán la vacuna contra el sarampión, que forma parte del esquema básico del país, a personas entre 20 y 39 años que viajen a destinos de riesgo de contagio.
En Costa Rica, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): a los 15 meses y a los 4 años de edad, por lo que las autoridades instaron a la población a verificar que los niños cuenten con el esquema completo.
El Ministerio de Salud hizo un llamado especial a vacunarse a los costarricenses que viajarán a mediados de año al Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Costa Rica, que no registra casos endémicos de sarampión desde 1999, contabiliza desde entonces 15 casos importados; el último de ellos se confirmó el pasado sábado en una niña mexicana de 4 años de edad, cuya salud evoluciona bien.
El Ministerio de Salud activó el protocolo correspondiente para realizar el abordaje epidemiológico, seguimiento de contactos y recomendaciones a familiares y personas vecinas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos, seguido de un brote en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo. Se transmite por el aire al toser, estornudar o hablar, especialmente en lugares concurridos.
Según los datos divulgados por el Ministerio de Salud costarricense, en la región de las Américas los casos confirmados pasaron de 466 en 2024 a 14,504 en 2025.