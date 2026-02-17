Costa Rica lanza campaña de vacunas contra el sarampión

San José, Costa Rica

"Tenemos un 2,500% más de casos en las Américas, principalmente en países de Norteamérica y Suramérica", explicó la Ministra de Salud de Costa Rica, Mary Munive, quien recomendó a los costarricenses vacunarse si van a viajar a países donde se han detectado casos.

Las autoridades de Costa Rica lanzaron este martes una campaña de vacunación contra el sarampión ante el aumento de casos en el continente americano y tras detectar un caso importado desde México.

A partir de este martes, los centros de salud costarricenses aplicarán la vacuna contra el sarampión, que forma parte del esquema básico del país, a personas entre 20 y 39 años que viajen a destinos de riesgo de contagio.

En Costa Rica, el esquema oficial contempla dos dosis de la vacuna triple viral (SRP): a los 15 meses y a los 4 años de edad, por lo que las autoridades instaron a la población a verificar que los niños cuenten con el esquema completo.

El Ministerio de Salud hizo un llamado especial a vacunarse a los costarricenses que viajarán a mediados de año al Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Costa Rica, que no registra casos endémicos de sarampión desde 1999, contabiliza desde entonces 15 casos importados; el último de ellos se confirmó el pasado sábado en una niña mexicana de 4 años de edad, cuya salud evoluciona bien.

El Ministerio de Salud activó el protocolo correspondiente para realizar el abordaje epidemiológico, seguimiento de contactos y recomendaciones a familiares y personas vecinas.