Sefin realiza mañana subasta para colocar L3,000 millones en bonos

Tegucigalpa.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) convocó para mañana a los agentes financieros -bancos privados e institutos de previsión social- interesados en participar en la subasta pública de títulos valores gubernamentales. El monto ofertado son 3,000 millones de lempiras, divididos en cinco grupos, con plazos que van de tres a 15 años de vencimiento y tasas de interés que oscilan entre 9.10% y 12.20%.

De acuerdo con el aviso de subasta, a tres años hay disponibles 400 millones de lempiras, a cinco años L200 millones, a siete años L400 millones, a 10 años L700 millones y a 15 años hay disponibles L1,300 millones. De acuerdo con el plan de financiamiento de la Sefin, para el segundo trimestre de 2026 están programadas seis subastas, dos cada mes. Para este ejercicio fiscal, el gobierno central tiene aprobado colocar 30,985.1 millones de lempiras.

Colocación

El plan de financiamiento 2026 denota una mayor dinámica en su primer año del nuevo gobierno al compararse con la emisión de nueva deuda pública interna registrada en 2022. El último reporte publicado por la Secretaría de Finanzas indica que hasta la fecha se han colocado 13,758.7 millones de lempiras en bonos domésticos para cubrir gasto corriente de la administración central, con una ejecución de 44.40%.