Ingreso de remesas a Honduras alcanza $4,130 millones en cuatro meses

Tegucigalpa.

Las remesas familiares cerraron el primer cuatrimestre 2026 con resultados aceptables en Honduras. Cifras preliminares indican que el ingreso de remesas ascendió a 4,130 millones de dólares al pasado 30 de abril. En comparación con la cifra publicada por el Banco Central de Honduras (BCH) correspondiente al periodo enero-abril 2025, cuando se registraron 3,592.9 millones de dólares, se denota un crecimiento interanual de $537.1 millones, que en valores porcentuales significa 15.1 puntos.

Para 2026, el BCH estima que las remesas sumarán 12,724.7 millones de dólares, superior en 3.47% respecto a la cifra de cierre de 2025 cuando sumó la cifra histórica de $12,297.3 millones, equivalente a un aumento de $427.4 millones. La ejecución acumulada en la recepción de remesas familiares es de 32.45% al 30 de abril de 2026. El Banco Central de Honduras proyecta un ingreso diario de 34.86 millones de dólares, sin embargo, el resultado mostrado en el transcurso de este año es de $34.41 millones al día. “Durante 2026, los flujos de remesas familiares continúan mostrando un crecimiento significativo de dos dígitos, al registran una variación interanual de 15.9% (18.8% a la misma fecha de 2025) y un monto acumulado de $3,688.5 millones al 20 de abril de 2026”, señala un análisis del BCH.