"Mel" Zelaya: "Sólo en un país de trogloditas pueden oponerse a una Constituyente"

Tegucigalpa.

José Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y actual coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre), reiteró el respaldo de su partido a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, aunque admitió que actualmente no existen las condiciones para llevarla a cabo ni a corto ni a mediano plazo. Durante una entrevista en HRN, Zelaya abordó diversos temas políticos, entre ellos, la relación del gobierno hondureño con el presidente venezolano Nicolás Maduro. En este contexto, cuestionó los señalamientos realizados por Estados Unidos, que ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario sudamericano.

"Si creyéramos que los señalamientos contra Maduro fueran ciertos, no tendríamos relaciones con él. Creemos que son especulaciones mal infundadas", dijo el expresidente. El exmandatario también fue enfático al defender el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa que ha promovido desde su salida del poder en 2009. A su juicio, la resistencia a esta propuesta proviene de sectores que se oponen al avance democrático en el país. "Solo en un país de trogloditas, de enfermos mentales que ni siquiera cumplen con la democracia y se llama demócratas, y que son más analfabetas, pueden oponerse a una consulta popular como lo es la Asamblea Nacional Constituyente", añadió.