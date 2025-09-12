Salen a la luz fotos del pasado de Tyler Robinson

A medida que la investigación sobre el asesinato de Charlie Kirk avanza, nuevos elementos se suman al perfil del acusado Tyler Robinson. Fotografías del pasado del joven, recuperadas de sus redes sociales, ya salieron a la luz y revelan que tenía contacto con armas desde que era un niño.
Robinson, descrito por su madre como un "genio" con "opciones infinitas" debido a sus logros académicos, ahora se encuentra en el ojo del huracán debido al crimen de Charlie Kirk. En este imagen se le observa adolescente asistiendo a ferias de armas.
En esta otra foto también aparece armado. Tras el crimen de Kirk, los investigadores hallaron casquillos sin disparar con inscripciones que iban desde consignas antifascistas hasta burlas.
En el cargador del rifle se encontraron otros casquillos sin usar con mensajes grabados, incluyendo la expresión antifascista "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!".
Después de ser entregado por su propio padre Matt Robinson, familiares de Tyler Robinson informaron a los investigadores que él "se había vuelto más politizado en los últimos años", mostrando su descontento con figuras como Charlie Kirk.
Días antes del crimen, en una reunión familiar, Tyler Robinson ya había expresado su desaprobación hacia Kirk, mencionando el evento y las razones por las que "no les gustaba y de sus opiniones".
Un rifle de cerrojo Mauser, calibre 30-06, fue el arma utilizada por Tyler Robinson para disparar y quitarle la vida a Charlie Kirk durante un evento público en la Universidad Utah Valley.
Algunas balas halladas por las autoridaddes tenían inscripciones como: "Si puedes leer esto, eres gay jajaja", mezclando referencias a memes y videojuegos con un tono de confrontación.
Robinson también grabó fragmentos de esta conocida canción italiana "O bella ciao", un símbolo de resistencia antifascista, en sus proyectiles, dejando clara su postura ideológica.
El gobernador Spencer Cox confirmó que un familiar de Tyler contactó a las autoridades tras recibir la confesión o la insinuación del joven sobre su participación en el crimen.
Gracias a la información brindada por el familiar, las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero de Robinson y lo detuvieron, poniendo fin a una prolongada búsqueda.
Actualmente, Tyler Robinson se encuentra en la cárcel del condado de Washington, acusado del asesinato de Charlie Kirk, un delito que podría acarrearle la pena de muerte.
Tyler parecía tener una buena relación con sus padres, así se aprecia en una imagen que tiene con su madre y con su padre que ha sido clave en su detención.