  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.

Las autoridades locales y federales coordinan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington tras la orden de Trump.

  • 13 de agosto de 2025 a las 07:40 -
  • Agencia EFE
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
1 de 10

Tropas de la Guardia Nacional iniciaron su despliegue en Washington D.C. mientras la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser, y la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, afinan una "estrategia" conjunta luego de que el presidente Donald Trump pusiera a la policía de la ciudad bajo control federal.

 Fotos: EFE
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
2 de 10

Los primeros miembros de la Guardia Nacional arribaron el martes a Washington con grandes bolsas de lona, mochilas y sacos de dormir como parte de los 800 elementos que el presidente Trump anunció dentro de sus esfuerzos para "retomar el control" de la capital.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
3 de 10

El lunes, Trump invocó la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia para el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., una orden que causa polémica en Estados Unidos.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
4 de 10

El mandatario estadounidense también ordenó el despliegue de agentes del FBI y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para apoyar en las patrullas nocturnas.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
5 de 10

Trump puso bajo mando federal la policía de la capital estadounidense en una acción que calificó como "histórica" y con la finalidad de "rescatar la ciudad del crimen y el caos".
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
6 de 10

Durante las primeras horas al mando de la seguridad de la capital, se efectuaron 23 arrestos por delitos como homicidio, conducción en estado de ebriedad, actos lascivos, posesión de narcóticos y armas de fuego, entre otros, detalló a la prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
7 de 10

El líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó en X la decisión del presidente indicando que no tiene "credibilidad en el tema de ley y orden" y que el crimen homicida en la capital presenta las cifras mas bajas de los últimos 30 años.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
8 de 10

Luego de tomar el control de los agentes del orden en la capital, Trump amenazó con seguir el mismo proceso con otras ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, territorios de mayoría demócrata.
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
9 de 10

La alcaldesa de la capital aseguró que cuentan con "los mejores agentes policiales para liderar el esfuerzo de integrar a las fuerzas federales que se unirán".
Inicia el polémico despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C.
10 de 10

Miembros de la Guardia Nacional en Washington.

Cargar más fotos