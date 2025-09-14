El presunto asesino de Charlie Kirk tenía una novia trans que coopera con el FBI

Utah, Estados Unidos.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló este domingo que el presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, tenía "un novio que está transicionando de hombre a mujer", lo que significaría que es una mujer trans.

Cox informó que aún no se determina si esto es un dato relevante en el caso, además de indicar que esta persona, que vivía con Tyler Robinson, está siendo "muy cooperativa" con las investigaciones y se ha mostrado impactada por el crimen.

"Lo que hemos aprendido específicamente es que esta persona no tenía ningún conocimiento, estaba impactada cuando se enteró de ello", expresó Cox al programa 'Meet The Press' de NBC.

Sus declaraciones se producen tras trascender que autoridades buscan imputar a Robinson de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial, mientras Cox y Trump han sugerido que debería aplicarse la pena de muerte.

El gobernador ha sostenido que Robinson tenía una "ideología izquierdista" a pesar de que no estaba afiliado a ningún partido político y sus padres son republicanos.