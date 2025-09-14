El asesinato de Charlie Kirk prueba que la izquierda es "odio y resentimiento", dice Milei

Buenos Aires, Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró este domingo que el asesinato del activista ultra Charlie Kirk es "una prueba más" de lo que es la izquierda "en su estado puro": "odio y resentimiento".

Milei participó por videoconferencia en el gran acto político de cierre de la cumbre 'Europa Viva 25', celebrada por el partido ultraderechista español Vox este fin de semana.

Pese a que en un primer momento la organización hubiese informado de su asistencia al encuentro en Madrid, el mandatario argentino tuvo que cancelar tras el revés electoral sufrido en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires.

"Hoy me ha tocado estar en mi país defendiendo con uñas y dientes los logros de esta gestión", se disculpó con los miles de asistentes que llenaron el Palacio de Vistalegre en la capital española.

Milei centró su mensaje en "el mártir de la libertad, el queridísimo Charlie Kirk", asesinado al recibir un disparo en el cuello el miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley, y al que dijo haber conocido en persona.

Su asesinato es "una prueba más de lo que es la izquierda en su estado puro: odio y resentimiento", dijo el presidente argentino, quien aseguró que el "atentado" fue perpetrado por "los mismos que nos acusan de violentos a nosotros".