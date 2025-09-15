  1. Inicio
Vance presentará el pódcast de Charlie Kirk este lunes

El vicepresidente de EEUU rendirá homenaje a Charlie Kirk ocupando su lugar como presentador en una edición especial del podcast.

  • 15 de septiembre de 2025 a las 07:15 -
  • Agencia EFE
Vance presentará el pódcast de Charlie Kirk este lunes

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y su esposa, Usha, consuelan a Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk.

 EFE
Washington, Estados Unidos.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, homenajea este lunes al activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, al presentar una edición especial del que era su pódcast, 'The Charlie Kirk Show'.

Vance, que era amigo personal de Kirk, anunció en X que tiene "el honor" de presentar dicho programa, que se emitirá a las 12.00 hora local (16.00 GMT), e instó a la gente a acompañarle en este reconocimiento.

El vicepresidente incluyó en su mensaje una foto de su despacho con la silla vacía y el micrófono preparado.

Kirk, de 31 años, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento ultraconservador juvenil en Estados Unidos. Fundador de la agrupación Turning Point, cultivó también una estrecha relación con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El presunto asesino de Charlie Kirk tenía una novia trans que coopera con el FBI

Fue asesinado el pasado miércoles en un evento al aire libre en un campus universitario de Utah y dos días después las autoridades anunciaron el arresto del presunto tirador, Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años que disparó con un rifle desde un tejado cercano. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

