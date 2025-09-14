Venezuela anuncia formación militar continua ante "amenaza" de EEUU

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este domingo que habrá jornadas de adiestramiento militar "todos lo sábados" ante las "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El jefe militar ofreció esta información durante un balance de la jornada de adiestramiento de este sábado, convocada por el presidente Nicolás Maduro y que está enmarcada en el Plan Independencia 200 para la defensa de Venezuela.

"Todos los sábados los nuevos ingresos estarán recibiendo la instrucción que les corresponde. Los veteranos, milicianos, con adiestramiento militar continuarán con sus tareas de incorporación, de cohesión y de adiestramiento", precisó en una rueda de prensa, transmitida por VTV.

De acuerdo con el ministro, esta semana se realizaron ejercicios defensivos en las "áreas de posible desembarco anfibio" y se identificaron "objetivos militares" fuera de las fronteras desde donde Venezuela pudiera ser agredida.