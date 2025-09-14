Maduro despliega sus milicias en Venezuela y avanza en entrenamiento militar

Las fuerzas militares realizan jornadas de adiestramiento para civiles enlistados en las milicias en medio de tensiones con EEUU.
El Gobierno de Nicolás Maduro desplegó los Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.
"Estamos activando de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia... 284 frentes de batalla", dijo Maduro en un acto el pasado jueves.
Maduro dijo que si Venezuela tiene "volver a combatir" lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.
"Estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", expresó el mandatario.
El despliegue anunciado por Maduro se produce en medio de las tensiones entre Caracas y Washington después de que EEUU movilizara en el Caribe, ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear.
Militares venezolanos participan durante el "Plan Independencia 200" en Caracas.
El Gobierno chavista también convocó a jornadas de adiestramiento tras denunciar un "asalto" de EEUU a una embarcación de "pescadores" con la intención de justificar "una escalada bélica" en el Caribe.
Maduro convocó a estas jornadas para la preparación de milicianos y militares en 312 cuarteles y unidades militares.
Los ejercicios de este fin de semana están enmarcados en el "Plan Independencia 200", anunciado esta semana por Maduro para garantizar "la independencia y la paz" del país.
El líder chavista ha dicho que Venezuela se encuentra en una fase de lucha no armada, pero se prepara para una "lucha armada" si fuera agredida por el Gobierno de Donald Trump.
El Gobierno de Maduro pidió a los milicianos "estar preparados" y "cumplir con la tarea fundamental" de cuidar al país.
Un grupo de personas participan en ejercicios militares este sábado, en el Fuerte Paramacay en Valencia (Venezuela).