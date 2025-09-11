Drones rusos en Polonia, el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el inicio de la guerra

Madrid, España.

La violación del espacio aéreo polaco con drones rusos el miércoles provocó el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra de Ucrania y ha llevado a que Polonia invoque el Artículo 4 del Tratado, que llama a los aliados a realizar consultas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, habló ante el Parlamento de una "agresión" sin precedentes en la que al menos 19 drones rusos violaron su espacio aéreo, dando lugar a una situación que el jefe de Gobierno, describió como "la más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

En una intervención al comienzo de un Consejo de Ministros extraordinario, Tusk dijo "que es la primera vez que primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un estado miembro de la OTAN, y por eso todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio".

Aunque afirmó que "no hay motivo para afirmar que nos encontramos en estado de guerra", calificó los incidentes de "provocación a gran escala" y ordenó invocar el artículo 4 de la OTAN para llamar a consultas a los aliados.

Tusk también dijo en X haber recibido "no sólo expresiones de solidaridad con Polonia, sino, sobre todo, propuestas de apoyo concreto a la defensa aérea del país" en los contactos con líderes europeos que mantuvo a lo largo de la jornada.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El responsable del Gobierno polaco aludió en X concretamente a las conversaciones con sus homólogos de Reino Unido, Italia, Alemania y Los Países Bajos, respectivamente, Keir Starmer, Giorgia Melonia, Friedrich Merz y Dick Schoof, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

También multiplicó sus contactos internacionales el presidente polaco, Karol Nawrocki, quien dio cuenta en X de una llamada telefónica sobre la violación rusa del espacio aéreo de Polonia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de "una serie de consultas con aliados" que "han confirmado la unidad" con Polonia.

Rusia, por su parte, ha negado "tener intenciones de atacar Polonia" a través de su portavoz, Dmitri Peskov, y el encargado de negocios ruso en Varsovia, Andréi Ordash, que recibirá una nota de protesta formal, aseguró que las acusaciones sobre la incursión eran "infundadas".