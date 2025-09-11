  1. Inicio
Trump condecorará a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad

El influencer republicano era uno de los aliados cercanos al presidente de Estados Unidos y el rostro joven del movimiento MAGA.

  • 11 de septiembre de 2025 a las 08:38 -
  • Agencia EFE
Trump condecorará a Charlie Kirk con la Medalla Presidencial de la Libertad

Trump junto a Charlie Kirk en la Casa Blanca en una imagen de archivo.

 /The White House
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que condecorará al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles en un evento universitario en Utah, con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil del país, a título póstumo.

"Me complace anunciar que pronto le otorgaré a Charlie Kirk, a título póstumo, la Medalla Presidencial de la Libertad", declaró durante el evento de conmemoración de las víctimas de los atentados del 11S en el Pentágono.

El líder republicano, de quien Kirk era un ferviente seguidor, calificó de "atroz" el asesinato del comentarista, quien recibió un disparo en el cuello el miércoles durante un debate en la Universidad Utah Valley.

Trump lo definió como "un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".

"Nuestras oraciones están con su maravillosa esposa, Erika, y sus hermosos hijos, personas maravillosas", agregó.

Las autoridades siguen buscando al asesino de Kirk, quien habría disparado desde el tejado de uno de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.

Charlie Kirk, el rostro joven de los republicanos dispuesto a debatir a sus oponentes

Kirk, de 31 años, casado y padre de dos hijos, era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en los actos de investidura del mandatario. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

