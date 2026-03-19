¿Quién es el 'desconocido' padre de Cristiano Ronaldo? La viral foto que conmueve al mundo

El delantero Cristiano Ronaldo conmovió a todos al recordar a su padre en este Día del Padre 2026. Aquí te contamos quién fue una de las figuras más importantes en su vida.
En esta fecha tan especial, Cristiano Ronaldo impactó a sus seguidores al compartir una emotiva imagen que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.
En la fotografía, el astro portugués aparece junto a su progenitor, en un recuerdo cargado de nostalgia, cariño y profundo significado personal.
La imagen, publicada en sus redes sociales, rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.
En cuestión de horas, el post alcanzó miles de likes y comentarios.
"De dónde vengo y para quién vivo. Feliz Día del Padre", escribió el astro portugués.
La imagen ha tocado el corazón de fanáticos en distintas partes del mundo y se preguntan, ¿quién es el padre de Cristiano Ronaldo?
Se trata de José Dinis Aveiro, un hombre de origen humilde nacido en Madeira, Portugal.
José Dinis trabajó como jardinero y también como utilero en un club local durante muchos años.
Fue precisamente en ese entorno donde Cristiano comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol.
El padre de Cristiano Ronaldo cayó en el alcoholismo y esto ocasionó que descuidara a su esposa e hijos.
José Dinis Aveiro murió el 7 de septiembre de 2005, a los 52 años, en Londres, a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo.
A pesar de su ausencia, Ronaldo lo recuerda constantemente en fechas importantes como esta.
Sin duda, esta imagen se ha convertido en una de las más emotivas del día del padre 2026.
A Ronaldo también le están celebrando el día del padre junto a su familia.
Cabe recordar que el delantero del Al-Nassr tiene 5 lindos hijos.