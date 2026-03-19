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¿Quién es el 'desconocido' padre de Cristiano Ronaldo? La viral foto que conmueve al mundo

En el marco del Día del Padre 2026, Cristiano Ronaldo conmovió a millones al compartir una fotografía junto a su padre, un recuerdo íntimo que rápidamente se volvió viral.

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El delantero Cristiano Ronaldo conmovió a todos al recordar a su padre en este Día del Padre 2026. Aquí te contamos quién fue una de las figuras más importantes en su vida.

 Fotos: cortesía.
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En esta fecha tan especial, Cristiano Ronaldo impactó a sus seguidores al compartir una emotiva imagen que no tardó en hacerse viral en las redes sociales.
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En la fotografía, el astro portugués aparece junto a su progenitor, en un recuerdo cargado de nostalgia, cariño y profundo significado personal.
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La imagen, publicada en sus redes sociales, rápidamente se volvió viral entre sus millones de seguidores.
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En cuestión de horas, el post alcanzó miles de likes y comentarios.
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"De dónde vengo y para quién vivo. Feliz Día del Padre", escribió el astro portugués.
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La imagen ha tocado el corazón de fanáticos en distintas partes del mundo y se preguntan, ¿quién es el padre de Cristiano Ronaldo?
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Se trata de José Dinis Aveiro, un hombre de origen humilde nacido en Madeira, Portugal.
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José Dinis trabajó como jardinero y también como utilero en un club local durante muchos años.
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Fue precisamente en ese entorno donde Cristiano comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol.
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El padre de Cristiano Ronaldo cayó en el alcoholismo y esto ocasionó que descuidara a su esposa e hijos.
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José Dinis Aveiro murió el 7 de septiembre de 2005, a los 52 años, en Londres, a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo.
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A pesar de su ausencia, Ronaldo lo recuerda constantemente en fechas importantes como esta.
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Sin duda, esta imagen se ha convertido en una de las más emotivas del día del padre 2026.
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A Ronaldo también le están celebrando el día del padre junto a su familia.
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Cabe recordar que el delantero del Al-Nassr tiene 5 lindos hijos.
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