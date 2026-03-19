Esto se sabe sobre el asesinato de empleados del 911 en Tegucigalpa

Una pareja de esposos fue asesinada de forma violenta en la colonia Estados Unidos, en Tegucigalpa, en un ataque armado ocurrido ayer miércoles.
De acuerdo con los reportes, las víctimas se transportaban en una motocicleta cuando fueron interceptadas por individuos desconocidos en la entrada del sector.
Los fallecidos fueron identificados como Ronald José Varela Ríos y Aracely Elizabet Andino Cruz, quienes murieron en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala.
Según la información recabada, los atacantes les cerraron el paso y, sin mediar palabra, abrieron fuego en reiteradas ocasiones hasta dejarlos sin vida a un costado de la motocicleta.
La escena se tornó desgarradora con la llegada de los familiares, especialmente cuando una de las hijas de la pareja rompió en llanto inconsolable sobre los cuerpos.
El Sistema Nacional de Emergencias 911 confirmó la muerte de ambos a través de un comunicado, lamentando la pérdida de dos de sus colaboradores. "Nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro amigo y compañero Ronald Varela al igual que a la familia de su esposa", expresaron.
Asimismo, la institución pidió que el caso sea esclarecido y que se capture a los responsables. "Esperamos el seguimiento y captura de los responsables de este repudiable hecho. Hoy dos familias están de luto, nuestra solidaridad con ellos", añadieron.
En redes sociales, una amiga de Ronald instó a las autoridades a investigar a fondo el crimen y su posible vínculo laboral. "Los dos eran operadores del 911, investiguen bien qué pasó porque ellos hace poco fueron reintegrados", escribió Cintia Pineda.
Vecinos y conocidos manifestaron su consternación, describiendo a la pareja como personas humildes, trabajadoras y dedicadas a su familia, lamentando que sus hijos queden en la orfandad.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras se desarrollan operativos en la zona para dar con los responsables, sin que hasta el momento se conozca el móvil del crimen.