Maduro activa "284 frentes de batalla" en Venezuela

Caracas, Venezuela.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves la puesta en marcha del "Plan Independencia 200", en el que aseguró participarán la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Cuerpos Combatientes de la milicia y la Milicia Nacional Bolivariana en "284 frentes de batalla", para garantizar "la independencia y la paz" del país.

"Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla", dijo Maduro en un acto desde el complejo residencial Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista compareció acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, la almirante Carmen Meléndez, entre otros funcionarios de su Administración, así como habitantes de la zona.

"Dando inicio a esta operación dentro del concepto de defensa integral de la nación, dentro del concepción de la resistencia activa del pueblo y dentro del concepto de una ofensiva permanente de todo el país", agregó Maduro, ataviado con una gorra y hablando a través de una radio con tropas.

En ese contexto, llamó a "la consolidación de posiciones" y del "sistema defensivo nacional".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Maduro llamó a "garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia" y dijo que si Venezuela tiene "volver a combatir" lo hará por su libertad, tras recordar las gestas históricas de la independencia.

"Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano", expresó el mandatario.

El despliegue anunciado por Maduro se produce en medio de las tensiones entre Caracas y Washington después de que EE.UU. movilizara en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.